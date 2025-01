Alassio protagonista di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”: ricevuta la bandiera ufficiale

Alasiso. Durante la cerimonia istituzionale di inaugurazione di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, che si è svolta ieri al Palasport di Genova, è stata consegnata al Comune di Alassio la bandiera ufficiale che sancisce il riconoscimento della Liguria come protagonista dello sport a livello europeo per l’anno 2025.

Alla cerimonia, in rappresentanza del Comune di Alassio, erano presenti il consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, il vicesindaco Angelo Galtieri e l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti.

L’assessore Roberta Zucchinetti dichiara: “Accogliamo con grande entusiasmo questa bandiera, orgogliosi del ruolo da protagonista che la nostra regione è chiamata a ricoprire quest’anno e del contributo significativo che la nostra città offre in questo contesto. Alassio si conferma un punto di riferimento fondamentale per lo sport in Liguria, grazie al prezioso impegno delle società e associazioni sportive operanti sul nostro territorio, al costante lavoro dell’amministrazione comunale nella promozione dello sport e alla presenza di infrastrutture di alto livello, a partire dal Palasport Ravizza. A questo si aggiunge l’inestimabile valore degli atleti di grande talento che portano il nome di Alassio ai vertici delle competizioni regionali, nazionali e internazionali. Per il Comune di Alassio, che considera lo sport un pilastro dello sviluppo turistico e territoriale, ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ rappresenta un’opportunità di grande rilevanza per valorizzare ulteriormente le nostre eccellenze e creare nuove occasioni di crescita, visibilità e partecipazione”.