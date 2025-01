Alassio, il bilancio del 2024 della polizia locale: 1116 interventi e 17mila sanzioni

Alassio. Nella giornata di oggi, lunedì 20 gennaio, dedicata a San Sebastiano, la Polizia Locale di Alassio, insieme all’Amministrazione Comunale, ha celebrato la ricorrenza dedicata al proprio santo patrono. Presso la Collegiata di Sant’Ambrogio è stata celebrata la Santa Messa officiata da Mons. Ennio Bezzone, seguita come da tradizione dalla presentazione del bilancio delle attività svolte nei dodici mesi appena trascorsi dal Comando di Polizia Locale di Alassio.

Tra i dati emerge che nel 2024 sono stati gestiti 1116 interventi coordinati richiesti alla centrale operativa (299 in più rispetto al 2023), redigendo 190 relazioni di servizio, comminando 16.689 sanzioni al codice della strada e 303 relative ad altre disposizioni normative.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha dichiarato: “Desidero ringraziare il corpo di Polizia Locale di Alassio, che sotto la guida del Comandante Francesco Parrella e con il prezioso impegno di tutti gli agenti svolge un ruolo fondamentale e di altissimo livello a beneficio della collettività. Un sentito ringraziamento va anche a tutte le altre Forze dell’Ordine che operano sul territorio, con le quali la collaborazione è sempre proficua e indispensabile. Per una città come la nostra, che passa da 10mila residenti a oltre 60 mila presenze nei periodi di maggiore affluenza turistica, l’eccellenza dell’operato della Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine è di cruciale importanza. Questo impegno contribuisce non solo alla sicurezza, ma anche alla qualità della vita per residenti e visitatori”.

“Nel ringraziare l’Amministrazione Comunale, le autorità civili e militari, le associazioni e i cittadini oggi presenti, – ha sottolineato il Comandante della Polizia Locale e Dirigente del Comune di Alassio Francesco Parrella – desidero ricordare un numero in particolare quest’anno: quello che riguarda la diminuzione di circa il 10% dei sinistri stradali rilevati in città. È un risultato concreto, nel quale tra le altre motivazioni, riteniamo di aver contribuito fattivamente attraverso le attività compiute. Le sfide, in tema di sicurezza della circolazione stradale, non saranno mai finite, ma con rinnovato impegno ci approcciamo ad affrontare un’altra annualità nella quale, anche questo, resta immutato come uno degli obiettivi principali. Questa occasione ci risulta utile anche per ricordare con orgoglio e gratitudine per chiunque abbia contribuito all’edizione annuale di “Sulla Strada Giusta”, lo straordinario evento formativo giunto alla decima edizione ed in cui i messaggi rivolti ai giovani studenti si condensano in una bellissima collaborazione tra i diversi attori della sicurezza e della legalità operanti nella nostra zona: grazie di cuore, anche in questo caso, all’Amministrazione che sostiene convintamente questo progetto e a tutti i colleghi che inseriscono anche questo impegno, con grandissima professionalità, nei loro incombenti professionali fornendo ai ragazzi elementi davvero preziosi per la loro crescita”.

Nel corso della celebrazione di San Sebastiano, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha consegnato un attestato di riconoscimento all’ex commissario Pietro Bruzzone, andato in pensione lo scorso anno “Per avere, con impegno, determinazione e competenza, svolto per oltre trent’anni un lodevole servizio a vantaggio della comunità alassina. Dapprima da agente motociclista e successivamente da Ufficiale, fino ad ottenere per numerosi anni il ruolo di vicecomandante del Corpo, si è distinto per dedizione, umiltà e professionalità acquisendo grande considerazione dalla personale dipendente e notevole stima da parte della cittadinanza e delle diverse Amministrazioni che si sono succedute nel tempo”.