Alassio, il 24 gennaio alla biblioteca civica un evento dedicato al patrimonio naturale urbano e la sostenibilità ambientale

Alassio. Venerdì 24 gennaio alle ore 18 presso la Biblioteca Civica Renzo Deaglio di Alassio si terrà il convegno “Piove sul cemento”, organizzato Rossonove No Profit in collaborazione con Artender e con i patrocini del Comune di Alassio, dell’Ordine Architetti Savona, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Savona e dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria.

La serata unirà la proiezione del cortometraggio Il Bosco al Mare, un’esplorazione artistica della relazione tra natura e paesaggio con l’intervento dell’artista multimediale e filosofo Federico Bonelli, la presentazione del Progetto Cementum della fotografa Greta Stella e l’intervento dedicato all’approccio virtuoso delle Città spugna da parte del geologo e disaster manager Alessandro Scarpati.

“L’incontro – sottolineano gli organizzatori – sarà un’occasione unica per riflettere su temi di grande attualità e rilevanza, che spaziano dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione del nostro patrimonio naturale e urbano. La serata offrirà un’opportunità unica di approfondimento e confronto, attraverso l’arte visiva, la fotografia e il design, strumenti che ci aiutano a comprendere meglio le sfide del nostro tempo. Partecipare a questo evento significa non solo arricchire la propria conoscenza, ma anche contribuire a un dialogo costruttivo per la promozione di soluzioni innovative e responsabili per il nostro ambiente e la nostra comunità“.

L’assessore a Protezione Civile, Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Alassio, Franca Giannotta, dichiara: “Ci fa molto piacere patrocinare questo momento di profonda riflessione, che rappresenta anche per la cittadinanza un’occasione importante per conoscere un argomento così attuale e di grande rilievo“.

L’iniziativa si concluderà con un dialogo aperto con il pubblico, offrendo l’opportunità di discutere di sostenibilità, rigenerazione del paesaggio e consumo di suolo zero. Ingresso libero.