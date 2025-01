Alassio, edizione da record per il concorso “Lo shopping dei Sogni”: attesa per l’estrazione dei vincitori

Alassio. C’è grande attesa ad Alassio per l’estrazione dei tre fortunati vincitori del concorso “Lo Shopping dei Sogni”, organizzato dal Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping” in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio. L’estrazione, che si terrà domani pomeriggio alle ore 15 davanti al Palazzo Comunale, sarà validata dal Notaio Elpidio Valentino e decreterà i destinatari dei premi in buoni shopping da utilizzare nei negozi alassini aderenti all’iniziativa.

Il concorso “Lo Shopping dei Sogni” mette in palio tre premi importanti: il primo consiste in un buono shopping del valore di 5.000,00 euro, il secondo premio in un buono da 2.000,00 euro e il terzo premio in un buono da 1.000,00 euro, tutti da utilizzare nei negozi di Alassio aderenti all’iniziativa.

“Questa edizione del concorso ‘Lo Shopping dei Sogni’ – sottolinea l’assessore al Commercio del Comune di Alassio, Franca Giannotta – è stata segnata da un entusiasmo straordinario, con una partecipazione da record, tant’è che è stato necessario procedere alla ristampa delle cartoline da imbucare in Piazza Matteotti, nell’apposito spazio divenuto nel corso degli anni uno dei simboli del Natale ad Alassio. Siamo molto soddisfatti del successo di questa iniziativa che promuove le attività commerciali cittadine e che cresce di anno di anno. Un grazie sentito al Consorzio ‘Alassio Un Mare di Shopping’, al Notaio Elpidio Valentino che domani validerà l’estrazione e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione così partecipata”.