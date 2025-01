Alassio, al via i lavori di messa in sicurezza del territorio in località Loreto, Liggia, Moglio e Castello

Alassio. A seguito dell’approvazione degli elaborati progettuali con deliberazione di Giunta Comunale dello scorso 20 dicembre, l’Amministrazione Comunale di Alassio ha avviato i lavori di manutenzione ordinaria per il ripristino della sezione di regolare deflusso degli alvei di quattro rii cittadini, individuati nell’ambito del programma di difesa del suolo. Si tratta dei corsi d’acqua Gonghe-Caudi, Liggia in località Loreto, Liggia in località Moglio e Castello, per un investimento complessivo di 77.676,56 euro, oneri fiscali compresi.

Attualmente, i lavori di sfalcio della vegetazione infestante sono in corso sul Rio Liggia in località Loreto, con un investimento di circa 17.000 euro. Per quanto riguarda il Rio Liggia in località Moglio, i lavori, dal costo previsto di circa 32.000 euro, sono in fase di avvio. Gli interventi sul Rio Gonghe, in località Caudi, sono invece quasi ultimati, con una spesa di circa 15.000 euro. Infine, i lavori sul Rio Castello, anch’essi per un importo di 15.000 euro, sono programmati e partiranno a breve.

Il sindaco di Alassio, con delega ai Lavori Pubblici, Marco Melgrati, sottolinea: “Con questi lavori di manutenzione ordinaria sui rii cittadini proseguiamo gli interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla sicurezza del territorio, priorità della nostra Amministrazione Comunale. Questi lavori, parte integrante di un più ampio piano di tutela del suolo per la salvaguardia del nostro ambiente, sono molto importanti per garantire la regolare capacità di deflusso delle acque e per prevenire situazioni di rischio idraulico. Ringrazio gli Uffici Comunali per l’impegno come sempre dimostrato a fianco della nostra Amministrazione”.