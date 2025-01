Al via l’attività del Lovenis Coro da Camera: alle audizioni una ventina di aspiranti coristi. L’ensemble esordirà con un brano di Kar Jenkins

Loano. Parte con il botto la nuova formazione corale loanese, il Lovenis Coro da Camera.

Una ventina di aspiranti coristi, provenienti anche dalle cittadine limitrofe come Pietra Ligure, Ceriale, Albenga, Laigueglia e Andora, si sono presentati ieri sera per l’audizione.

“Un bel segnale di attenzione verso la cultura e la musica del nostro territorio. Merito probabilmente del repertorio proposto, che spazia dalla musica celtica al White Gospel, che ha attirato anche i giovani”, commenta il direttore Massimo Carpegna.

“Quale sarà la prima partitura messa in cantiere? Inizieremo con un brano tratto dalla cantata ‘Songs of Sanctuary’ di Sir Karl Jenkins: il celebre ‘Adiemus’, utilizzato dalla trasmissione ‘Ciao Darwin’ per introdurre Madre Natura. Poi faremo un salto di qualche secolo indietro per affrontare un canto tradizionale britannico: ‘Blow the candles out’. La prima stampa risale al 1720 e la storia di ‘Spegni le candele’ divenne subito molto popolare in Inghilterra, Irlanda e Scozia. È una versione divertente della scena del balcone del dramma ‘Romeo e Giulietta’ di Shakespeare”.

“L’esordio del Lovenis Coro da Camera sarà nel Natale prossimo, con un programma che alternerà momenti corali a solistici affidati al soprano Kateryna Makhnyk e non solo. Sicuramente proporremo in prima esecuzione nazionale ‘Star of Bethlehem’ e ‘Adoration of the Magi’ composti da Miklos Rozsa e tratti dal film ‘Ben Hur’ ai quali aggiungeremo un canto processionale natalizio del XII secolo ‘Personent Hodie’. Naturalmente, il gospel rallegrerà gli animi con i suoi ritmi trascinanti”.