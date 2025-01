Al via il CarnevaLöa 2025: il 26 gennaio la consegna delle chiavi della città alle maschere ufficiali

Loano. Si aprirà ufficialmente domenica 26 gennaio l’edizione 2025 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il 26 gennaio alle 14.30 in piazza Italia si terrà la consueta cerimonia della “consegna delle chiavi” della città da parte del sindaco di Loano Luca Lettieri al Beciancin (maschera ufficiale del Carnevaloa) e alle altre maschere Capitan Fracassa (maschera ligure della Commedia dell’Arte), Puè Pepin (il Re del Carnevale) e la Principessa Doria del Castello. Alla cerimonia partecipano numerose maschere provenienti, oltre che dalla Liguria, anche da altre regioni italiane. A seguire corteo per le vie cittadine e su lungomare.

Come sempre, un primo “assaggio” del CarnevaLöa si avrà domenica 2 febbraio con il carnevale dei bambini, che quest’anno si svolgerà in via Dante. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 14.45 con musica, balli e giochi. Il carnevale dei bambini tornerà domenica 9 febbraio, sempre alle 14.45 ma questa volta in piazza Italia.

Domenica 16 febbraio si terrà l’attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 14.45 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza. Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano ed alcuni carri ospiti, fuori concorso. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Per i borghi di Loano sfileranno i seguenti carri: “La carrozza delle favole” del gruppo Prigliani; “Inside Out 2” del gruppo “Roba da Matti” di via Dante; “Finché suocera non ci separi” del gruppo “Nuovo Borgo di dentro”; “Api amiche” del gruppo Meceti; “Dont worry be hippie” dei “Matétti Burdelûzi”; “La bella e la bestia” del gruppo “Gazzi superiori No stop”. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche.

La kermesse carnevalesca si concluderà domenica 23 febbraio con il Palio dei Comuni, a cui prenderanno parte i carri dei Comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione e il vincitore del Palio dei Borghi di Loano (fuori concorso). I carri in gara sono: “BardiSimpson” del gruppo “Fiöi de Bardenei” di Bardineto; “Frecce Tricolori” del gruppo “Rusca Bacan” di Toirano; “Diavoli al Carnevale” del gruppo di Borghetto Santo Spirito; “Generazione Z…ombie” del gruppo “I randagi della Val Maremola”. La sfilata prenderà il via alle 14.45. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche.