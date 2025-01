Per il barbiere savonese Federico Antonelli massimo riconoscimento a livello mondiale e diventa direttore artistico del “Barber C.M.C.”

Savona. Ancora un successo per il barbiere savonese Federico Antonelli: con la medaglia d’oro al “Barber C.M.C. competitions directors ottiene il massimo riconoscimento a livello mondiale e diventa direttore artistico del “Barber C.M.C.”.

“Sono partito venerdì – racconta Antonelli – e siamo rietrati ieri dall’Armenia. Ringrazio Luigi Bilancio, presidente di Cat Italia. Siamo arrivati a competere a livelli mondiali. Siamo stati selezionati per il global convention 2025. Ho lavorato davanti a 30 presidenti provenienti da tutto il mondo per la categoria barba e sono stato scelto. Questa vittoria la dedico a mio figlio che oggi compie 8 anni”.

Antonelli ha ereditato la professione dal padre e dal nonno, “barbieri da tre generazioni”, con la piccola bottega che ha aperto i battenti nel 1947. Detto “Lo Scultore” per la sua vena artistica. Muovendo i suoi primi passi nell’esercizio di famiglia, Federico ha ridato lustro all’antica arte della Barberia, facendo diventare Savona un vero e proprio punto di riferimento dei barbuti.

A lui si deve la tecnica dello “Standing Beard”, capace di inquadrare la barba con precisi e veloci colpi di forbice, metodo usato anche in questa occasione.

Dall’Italia Antonelli è partito insieme a Carmine Riccardi, Luigi Caterino e Giovanni Di Lauro, anche loro vincitori delle loro rispettive categorie.

“Sono molto ororato di essere riuscito ad arrivare a questi livelli, poter lavorare davanti a una commissione mondiale che ha potuto assistere a quello che ho imparato in 10 anni è un grande orgoglio. Ringrazio i presidenti per aver creduto in me, oltre a Luigi Bilancio e Antonio Bilancio, presidente di C.M.C. World, oltre a mio padre che mi sostiene sempre e mi sostituisce in negozio quando vado via e la mia famiglia”.