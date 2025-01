Agroalimentare, lo spettro dei dazi Usa preoccupa anche i produttori liguri e savonesi

Liguria. Lo spettro dei dazi annunciati dal presidente Trump mette a rischio l’export agroalimentare Ue e Made in Italy, con ripercussioni anche sulle stesse eccellenze enogastronomiche liguri e savonesi, in particolare per la filiera vinicola e olivicola. Prodotti che hanno significativi valori di commercializzazione negli Stati Uniti e nel mercato americano.

“Auspichiamo una azione forte della UE e del governo per salvaguardare le nostre produzioni” è il messaggio lanciato in queste ore dal mondo agricolo. Tra l’altro per il settore vitivinicolo la prospettiva dei dazi Usa si unisce ai contraccolpi nella domanda interna registrati dall’inizio dell’anno con l’entrata in vigore del nuovo Codice della strada e il conseguente calo di vendite nella ristorazione.

“Occorre tutelare i prodotti italiani – vino, olio e pasta in particolare – nella revisione delle liste merci Ue colpite dai dazi Usa” sottolinea Cia – Confederazione Italiana Agricoltori -. “E rafforzare seriamente la competitività dell’agroalimentare Ue e costruire un Green Deal davvero possibile ed efficace, come del resto sollecita, da tempo, il mondo agricolo che sta pagando un prezzo altissimo gli effetti delle crisi geopolitiche internazionali e, ancora di più, climatiche”.

“L’Italia dovrà, in questo senso, farsi sentire dovendo salvaguardare circa mezzo miliardo di export di cibi e bevande Made in Italy che, ogni anno, arrivano al di là dall’Atlantico, con il vino che vede negli Usa il suo primo mercato di sbocco. Ciò varrà una riflessione a Bruxelles sulle strategie politiche e le risorse economiche da mettere in campo per dare un futuro nuovo alla nostra agricoltura” conclude Cia.

E in un tessuto produttivo fatto di molte piccole aziende agricole locali, anche Confagricoltura mostra le sue preoccupazioni: “Le scelte politiche dell’amministrazione Trump potrebbero aumentare la pressione sull’UE. L’ntroduzione di dazi dell’11% sui prodotti europei rischia di compromettere la competitività dell’export europeo”.

“Proponendo incentivi diretti e deregolamentazione, il presidente intende rafforzare la competitività interna, ma la sua visione protezionista pone interrogativi su impatti di più ampio respiro. L’imposizione di dazi fino al 60% sulle importazioni cinesi, oltre a tariffe generalizzate del 10-20% su beni provenienti dal resto del mondo, rischia di alimentare una nuova guerra commerciale globale”.

“I provvedimenti protezionistici, come i dazi, rischiano di danneggiare i produttori agricoli, aumentando le tensioni internazionali e limitando le esportazioni del Made in Italy, simbolo di qualità e tradizione riconosciuta in tutto il mondo” Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo.

“Reiterare modelli produttivi, infatti, che ignorano il cambiamento climatico e i suoi drammatici effetti è un errore che non possiamo permetterci, tanto meno in un paese come gli Stati Uniti d’America. Confeuro, dunque, ribadisce la necessità di un ruolo prioritario della Unione Europea nella creazione di dialogo costruttivo tra i governi globali e gli attori del settore agricolo per promuovere un’agricoltura moderna, sostenibile e competitiva, e lavorare per una economia di scambio che favorisca davvero le nostre eccellenze enogastronomiche” conclude.