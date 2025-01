Aggressione in via Pineland a Borghetto: intervento dei carabinieri, un ferito in ospedale

Borghetto. Nella mattinata odierna (23 gennaio), si è consumata un’aggressione a Borghetto Santo Spirito. È successo intorno alle 10,15, in via Pineland ma le informazioni sono ancora poche.

Stando a quanto riferito, potrebbe esserci una lite familiare alla base dell’accaduto, che ha visto coinvolti due uomini.

Ad avere la peggio è stato uno dei due contendenti, un uomo sulla quarantina, ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Soccorso dalla croce rossa di Ceriale, è stato trasportato, in codice verde, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.