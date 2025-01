Aggredì con un pugno consigliere comunale: condannato a due anni

Alassio. Due anni di reclusione con la condizionale. E’ la pena inflitta ad Andrea Sicco per l’aggressione, quasi due anni fa, ai danni dell’allora consigliere comunale di Alassio Giovanni Banchio. La sentenza, emessa dal giudice Veronica Desei, è arrivata ieri mattina.

Banchio, costituitosi parte civile nel processo e assistito dall’avvocato Giovanni Parascosso, era stato vittima il 17 aprile 2023 di una improvvisa e violenta aggressione fuori dal palazzo comunale di Alassio. L’allora consigliere regionale uscente, noto imprenditore turistico alassino, aveva denunciato una sorta di “imboscata” proprio mentre stava entrando in Comune: Sicco gli si era avvicinato e gli aveva sferrato un pugno in pieno volto. Banchio, all’epoca 80enne, era caduto a terra in stato di shock, mentre l’aggressore si era allontanato facendo perdere le sue tracce.

Il gesto non era passato inosservato: erano stati proprio alcuni esponenti della giunta e del Consiglio a prestare i primi soccorsi e chiamare una ambulanza, mentre lo stesso sindaco Marco Melgrati aveva chiesto l’intervento della polizia. Banchio aveva riportato varie lesioni: frattura della mano, rottura del setto nasale, ecchimosi e contusioni al volto, per una prognosi di un mese e mezzo.

Giovanni Banchio in una foto elettorale

L’aggressione era stata quasi subito ricondotta non a ragioni politiche (in quel momento Banchio era candidato alle elezioni poi rivinte da Melgrati) bensì a motivazioni economiche, legate all’affitto di una abitazione.

Sicco, difeso dall’avvocato Carmen Vallega, nel corso del dibattimento ha parlato di un colpo involontario, nel tentativo di allontanare fisicamente Banchio. Il tribunale lo ha condannato, oltre a una pena di 2 anni (sospesa), anche a pagare a Banchio 20.000 euro più le spese legali.