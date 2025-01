Agenzia in Liguria, via libera al piano turistico 2025: Liguria in vetrina all’Expo di Osaka

Liguria. È stato approvato all’unanimità il piano di attività dell’Agenzia in Liguria per il 2025, che traccia le linee guida della promozione legata all’incoming e alle eccellenze territoriali.

Il via libera alla strategia di Agenzia e Regione Liguria è arrivato oggi in seguito alla riunione del “Tavolo di concertazione per il turismo e marketing territoriale” composto da sistema camerale, associazioni imprenditoriali, sindacati, Anci e altri stakeholder del territorio come Province e Parchi liguri.

Dall’ecosistema dei parchi al turismo religioso in occasione dell’anno giubilare, da Liguria “Regione Europea dello Sport 2025” alla rete sentieristica che collega tutto l’arco ligure, passando dalla partecipazione alle principali fiere del mondo, come il World Expo di Osaka in Giappone. Questi alcuni dei temi del piano di attività sinergica tra Regione e Agenzia in Liguria.

“Nel piano 2025 – dice l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – abbiamo mantenuto una linea simile a quella degli anni scorsi mettendo come primo obiettivo una strategia unica per il turismo per creare un network tra la costa e l’entroterra. Un secondo obiettivo deve essere la destagionalizzazione in quanto la Liguria ha un vantaggio notevole rispetto alle altre regioni: abbiamo un clima mite che ci permette di fare outdoor e di poter godere delle nostre bellezze paesaggistiche per 12 mesi all’anno. Inoltre abbiamo iniziato la promozione in due importanti eventi nel Nord Europa ma abbiamo intenzione di essere presenti anche in tutte le fiere più importanti a livello mondiale. Questo perché se da un lato i dati ci indicano che sono in crescita le presenze di turisti provenienti dai mercati storici per la Liguria come, ad esempio, la Francia e la Gran Bretagna, dall’altro lato è notevole l’aumento di visitatori provenienti da mercati che possiamo definire emergenti come la Turchia, la Cina, la Croazia, l’India, la Bulgaria, la Polonia, la Romania e la Nuova Zelanda”.

“Continua la grande sinergia tra Comune di Genova e Regione Liguria per la promozione della nostra città e del nostro territorio a livello turistico – afferma Alessandra Bianchi, assessore comunale al Turismo e Marketing Territoriale – Lavoriamo per offrire a tutti i visitatori che sceglieranno il capoluogo ligure un prodotto turistico di qualità, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità. Un’offerta che si arricchisce con i grandi appuntamenti sportivi, culturali e congressuali che ci permettono anche di destagionalizzare i flussi rendendo così sostenibile lo sviluppo turistico della nostra città. Genova, unica meta italiana ad essersi aggiudicata il titolo di Best in Travel 2025, si sta confermando una delle destinazioni più apprezzate dai turisti di tutto il mondo e vogliamo consolidarci nei mercati considerati tradizionali, ma anche aprendoci a mercati emergenti come quello scandinavo. In questa direzione si configura la recente partecipazione al TravelXpo in Norvegia”.

“Il lavoro di Agenzia a stretto contatto con i territori prosegue – spiega Matteo Garnero, direttore generale di Agenzia In Liguria -. Il 2025, infatti, sarà l’anno in cui Agenzia dovrà fornire tutto il suo sostegno alla realizzazione di una governance sempre più efficace, per svolgere in modo ancora più incisivo il suo ruolo di strumento di promozione dei prodotti turistici e di marketing territoriale che verranno creati, affiancando le diverse aree della regione in un percorso di sviluppo di nuovi progetti attrattivi di grande richiamo”.