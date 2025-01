Affitti brevi, Fiaip: “Ultimo giorno per mettersi in regola, ma c’è ancora confusione”

Liguria. “Il 1 gennaio 2025 è l’ultimo giorno utile per mettersi in regola e richiedere il codice identificativo nazionale per gli immobili già locati con finalità turistiche. In Liguria si segnalano ancora molte criticità e sono molti i privati, le agenzie e le realtà che operano nel settore delle locazioni turistiche che ancora non sono ‘in regola'”. A ricordarlo Alessio Bellinghieri, consigliere di Fiaip Liguria delegato al settore turismo.

“Tutti gli immobili locati per finalità turistiche presenti sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla durata della locazione, saranno obbligati a possedere ed esporre il codice identificativo nazionale (CIN) rilasciato dal Ministero del Turismo previa istanza telematica sull’apposita piattaforma BDSR. Dal 3 settembre 2024 è stato infatti pubblicato l’avviso del Ministero del Turismo attestante l’entrata in funzione sia della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive (acronimo BDSR) e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche che del portale telematico messo a disposizione dal Ministero per mezzo del quale è possibile ottenere l’assegnazione del CIN, accessibile collegandosi a al sito https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/”.

Fiaip ricorda che “l’operatività del codice nazionale risponde all’esigenza di assicurare la concorrenza e la trasparenza del mercato, oltre che contrastare le forme irregolari di ospitalità. La scadenza ultima per il conseguimento del CIN è stata fissata al 1° gennaio 2025, in modo da garantire piena uniformità su tutto il territorio nazionale. Dal 2 gennaio 2025 si è quindi suscettibili di sanzione per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del Codice. Il CIN è attribuito previa presentazione di apposita istanza da parte del locatore/titolare/gestore della struttura turistica ricettiva o dell’immobile locato per finalità turistiche tramite apposita procedura automatizzata gestita telematicamente dal portale del Ministero del Turismo. Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Va indicato altresì in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato anche da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dei soggetti che gestiscono portali telematici”.

“Il legislatore ha introdotto inoltre specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate altresì di dispositivi per la rilevazione di gas e monossido di carbonio funzionanti ed estintori portatili a norma di legge. Questi ultimo sono da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di 1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano se l’unità immobiliare è disposta su più livelli. Il sistema messo a disposizione del Ministero del Turismo consente di richiedere il CIN solo dopo aver già ottenuto il CIR – codice regionale (ove esista una normativa regionale di settore). La procedura di richiesta del CIN doveva essere completata, nella generalità dei casi, entro il 2 novembre 2024. Il Ministero del Turismo con l’avviso del 22 ottobre2024 pubblicato sul proprio sito ha reso noto che allo scopo di garantire ‘piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale’ ha fissato un termine unico per la richiesta del codice identificativo nazionale al 1° gennaio 2025, prorogando il termine precedentemente indicato. Il Ministero precisa che l’individuazione di un termine unico è finalizzata a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo turistico offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN”.

Le sanzioni per inosservanza dei suddetti obblighi scatteranno dal 2 gennaio 2025: “In particolare, il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato sul sito del Ministero stesso il 06/12/2024, ha identificato che circa un terzo degli immobili locati per finalità turistiche ancora non ha fatto richiesta del codice identificativo nazionale. Un dato preoccupante a meno di un mese dalla scadenza del termine. Per chi mette in locazione il proprio immobile a fini turistici diventa quindi decisivo affidarsi a professionisti competenti per reperire tutte le informazioni utili e aggiornate e mettersi in regola”.

Fiaip Liguria nel mese di novembre (e bissati poi a dicembre) ha promosso con successo un pacchetto di seminari che si sono svolti nelle 4 province della regione, aperti sia agli operatori di settore (agenti immobiliari che si occupano di locazioni brevi e turistiche) sia a privati cittadini: “Il tutto con il fine ultimo dell’informazione e sensibilizzazione capillare sul territorio della nuova normativa e della scadenza prossima e quindi mettersi in regola con gli adempimenti. Mai come in questo momento infatti risulta indispensabile affidarsi ad un professionista immobiliare qualificato per non incorrere in spiacevoli e salatissime sanzioni. L’invito è quindi quello di rivolgersi ad un agente immobiliare Fiaip che non solo vi riserverà servizi professionali di alto livello ma anche sarà pronto ad aggiornarvi in tempo reale circa tutte le novità, gli adempimenti e le scadenze (oggi davvero innumerevoli), per offrire il vostro immobile in locazione turistica con successo”.