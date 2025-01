Ad Altare posizionata la nuova passerella in località Lipiani spazzata via dall’alluvione

Altare. Quasi terminata la posa della passerella sul fiume Bormida che collega le due sponde e permette l’accesso all’area pic nic di Località Lipiani ad Altare.

Durante gli eventi alluvionali dell’autunno 2021 era stata spazzata via dalla furia della piena del fiume, ma in questi giorni, chi si si trovasse ad attraversare la zona può distinguere perfettamente e distintamente sul corso d’acqua la sagoma della struttura portante completata e posizionata. Il Comune di Altare si era subito attivato per il ripristino del manufatto richiedendo e ottenendo un finanziamento statale di 196 mila euro e cofinanziando l’operazione con fondi propri per ulteriori 57 mila euro.

Ciò ha permesso la sistemazione e il rinforzo delle scogliere, la realizzazione di muri di contenimento e di un vero e proprio nuovo ponte carrabile ad unica campata in legno e corten, più robusto e adeguato agli standard tecnici attuali.

“Il ponte è ormai quasi terminato – commenta soddisfatto il sindaco Roberto Briano – e si presenta robusto e molto bello alla vista unendo funzionalità ed estetica. Ora la nostra attenzione è rivolta a nuovi interventi sulle strutture dell’area pic nic che, appena rinnovate, hanno purtroppo subito notevoli danni durante gli ultimi eventi alluvionali che hanno coinvolto tutta la valle”.