Ad Albisola Superiore consegnato lo stemma araldico in onore del Generale Valdora

Albisola Superiore. Sabato 18 gennaio si è svolta ad Albisola Superiore la cerimonia di consegna dello Stemma Araldico conferito dalla Presidenza Nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare. L’Istituto, fondato a Roma il 26 marzo 1923 ed eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928 n. 1308, ha voluto rendere omaggio al Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri Sergio Valdora, Medaglia d’Argento al Valor Militare, nobile figura di servitore delle Istituzioni e protagonista nella guerra di liberazione, il cui 80° anniversario (1945-2025) viene celebrato quest’anno.

La Federazione Provinciale di Savona dell’Istituto è intitolata proprio al Generale Valdora, in segno di profondo rispetto e memoria per il suo impegno eroico.

La cerimonia si è svolta presso l’abitazione della signora Elmida Ghersi, parente più stretta del Generale e di 95 anni, situata ad Albisola Superiore. All’evento hanno preso parte: la delegazione dell’Istituto del Nastro Azzurro, composta dal Presidente Cav. Ing. Antonio Rossello e dal Segretario Elisa Gallo della Federazione Provinciale di Savona; l’Assessore alla Cultura del Comune di Albisola, Dott.ssa Simona Poggi; l’Ing. Giovanni Colombo, cugino in seconda del Generale e custode dei rapporti con la famiglia.

Un momento di solennità e prestigio L’evento ha acquisito particolare rilievo grazie alla presenza dell’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Tenente Colonnello Fabio Truddaiu, Comandante della Compagnia Carabinieri di Savona, e da altri tre militari. Tale partecipazione ha sottolineato il profondo legame dell’Arma con il Generale Valdora, rendendo ancora più significativo questo tributo alla sua memoria.

Nel corso della cerimonia, il Segretario Elisa Gallo ha consegnato all’Assessore Simona Poggi il distintivo del Sodalizio. In segno di apprezzamento, l’Assessore Poggi ha donato alla Sig.ra Elmida un libro dedicato alla ceramica albisolese, simbolo della tradizione culturale locale.

Un desiderio per il futuro

La Sig.ra Elmida ha espresso il desiderio che venga apposta una targa commemorativa in un luogo ben visibile alla cittadinanza, per onorare il valore e la figura del Generale Valdora. L’Istituto del Nastro Azzurro, in collaborazione con la famiglia, si impegnerà formalmente a presentare questa istanza all’amministrazione comunale. L’obiettivo è di concretizzare questa iniziativa nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, in corso quest’anno.