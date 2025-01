Ad Alassio torna il “Footgolf in spiaggia”: dodici buche per dodici befane all’insegna della solidarietà

Alassio. Dodici buche, piedi buoni e anche un po’ di fortuna. Da nove anni il “Footgolf in spiaggia” che si svolge durante la festa della Befana ha conquistato vecchie glorie del calcio, della tv e dello spettacolo. Un evento che unisce lo sport, la voglia di stare insieme e soprattutto la solidarietà. Anche quest’anno la manifestazione in programma lunedì 6 gennaio intorno alle 11 sarà in favore della Fondazione Airc.

Il programma della nona edizione è stato curato nei minimi dettagli. Alle 10, nei pressi del molo Bestoso, si terrà la 22esima edizione dell’Epifania del Subacqueo, ma anche una dimostrazione di Marcia Acquatica. Quindi primi tiri della nona edizione del grande evento benefico “Footgolf in spiaggia, 12 buche per 12 befane”, organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Alassio (assessorati al turismo e allo sport) e Fondazione Airc, e con il patrocinio di Regione Liguria.

Tanti i campioni dello sport e dello spettacolo che si metteranno in gioco nell’originale disciplina che unisce il golf al calcio e soprattutto alla solidarietà. Quest’anno saranno protagonisti gli ex calciatori Claudio Onofri, Maurizio Ganz, Evaristo Beccalossi, Nicola Berti, Marco Nappi, Luigi Gualco, Diego Fuser, Roberto Cravero, Nazzareno Canuti, Giuseppe Pallavicini, Enrico Albrigi, Nello Santin, Massimo Carrera, Alessandro Melli, Marco Osio, Alessandro Scanziani, Ivano Bordon, Paolo Monelli, Stefano Eranio, Beppe Dossena, Luca Pellegrini, Mario Bortolazzi, l’ex arbitro Angelo Bonfrisco, gli ex ciclisti Claudio Chiappucci e Gianni Bugno, e i personaggi televisivi Roberto “Baffo” Da Crema, Luana Borgia, Marco Carena, Gianpiero Perone, Andrea Bove, Fabrizio Maiello, Gianluigi Sarzano, Stefano Puppo e Luca Galtieri. Inoltre, sarà presente una straordinaria partecipazione della Lega Nazionale Footgolf, dell’Associazione Italiana Footgolf, e di squadre come L.A.UNITED Footgolf con Alessandro Piras e Footgolf Motta con Milko Capraro.

Le Nazionali Italiane di Sacerdoti, Curvy e Tatoo saranno rappresentate rispettivamente da Don Gabriele Corini, Barbara Morris, Francesca Angelo, Milena Ratti ed Elena Gagliano, coordinate da Moreno Buccianti e Alexandra Mosthogiu. La conduzione dell’evento sarà affidata a Marco Dottore e Rinaldo Agostini, con special guest Nick The Nightfly di Radio Monte Carlo, mentre la conduzione social sarà a cura di Giacomo Aicardi, con Alessia Nasi, Enzo Antinoro ed Enea D’Angela. La Befana alassina, Nello Simoncini, aggiungerà un tocco di simpatia all’evento, arricchito ulteriormente dall’animazione musicale a cura di Nando Rizzo.

La manifestazione, che unisce il divertimento sportivo alla raccolta fondi per una causa importante, si svolgerà con il prezioso supporto delle Forze dell’Ordine, delle pubbliche assistenze, della Protezione Civile e della Polizia Locale, nonché di numerose associazioni, tra cui l’Associazione Bagni Marini, l’Associazione Albergatori e l’Associazione Nazionale Alpini sezione di Savona Gruppo di Alassio, il Consorzio Alassio un Mare di Shopping, Marina di Alassio, Gesco, la parrocchia di Sant’Ambrogio e numerosi sponsor privati, che anche quest’anno hanno desiderato contribuire a questa iniziativa bellissima e di valore.

Il pubblico può partecipare devolvendo denaro alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro utilizzando il conto corrente bancario n° 919856 Banca Passadore – Sede Centrale – IBAN: IT08 T033 3201 4000 0000 0919 856 – Per ogni bonifico è necessario indicare: Nome e cognome e/o Ragione sociale – indirizzo e causale del versamento. Causale footgolf in spiaggia borsa di studio Falchette Fondazione AIRC – Comitato Liguria.