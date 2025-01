Abuso e maltrattamento di minori, nel 2023 nel savonese 440 casi: “Fenomeno significativo, il problema è il sommerso”

Savona. Nel savonese 440 (l’1,27% della popolazione di riferimento) casi di abusi o maltrammenti su minori. Sono i numeri, relativi al 2023, presentati a margine della sottoscrizione del Protocollo Operativo Territoriale per la tutela e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso, avvenuta questa mattina in Comune a Savona tra i diversi soggetti coinvolti (Comune, Asl2, ufficio scolastico provinciale, forze dell’ordine, il tribunale, le associazioni del terzo settore, i centri antiviolenza).

Il protocollo è un “passo importante nella lotta contro il maltrattamento e l’abuso minorile, garantendo un’azione congiunta e strutturata per la prevenzione, la protezione e il sostegno alle vittime”. L’obiettivo è rispondere con un approccio multidisciplinare alle diverse forme di maltrattamento, abuso e trascuratezza che possono colpire i minori. Il documento disciplina le modalità operative di segnalazione, protezione e cura, assicurando un coordinamento tra i servizi territoriali e la rete ospedaliera.

“Sono numeri non così contenuti – l’allarme del Comune – che danno un segnale di un fenomeno molto presente sul territorio. La raccolta dei dati ha seguito quella nazionale di qualche anno prima e ci è servita a capire quanto impatta il fenomeno“.

“Il grosso problema è il sommerso – evidenzia il direttore generale di Asl2, Michele Orlando – Grazie a questo protocollo e alle istituzioni riesce a emergere anche grazie al lavoro nelle scuole. Inoltre viene riconosciuta la priorità e non ci sono liste di attesa”.

“I dati si leggono con un doppio significato – aggiunge l’assessore ai servizi sociali, Riccardo Viaggi -. Il fenomeno emerge anche grazie alla maggiore sensibilità su questo tema e al numero crescente di segnalazioni, dall’altra parte constatiamo che è un fenomeno significativo“.

I numeri del 2023 riportati nel Protocollo

Il protocollo prevede un’azione strutturata in tre ambiti fondamentali: prevenzione (l’attivazione di percorsi educativi e formativi rivolti a operatori, famiglie e scuole per riconoscere i segnali di disagio e intervenire precocemente), protezione (individuazione tempestiva dei casi di maltrattamento attraverso procedure chiare di segnalazione e attivazione di interventi protettivi in sinergia con le autorità competenti), cura (presa in carico multidisciplinare dei minori vittime di violenza, con interventi psicologici, sanitari e sociali mirati a garantire il recupero del benessere psico-fisico e la ricostruzione di un ambiente sicuro e protettivo).