Abuso e maltrattamento di minori, a Savona firmato il Protocollo Operativo Territoriale per la tutela e la cura di bambini e adolescenti

Savona. Questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Savona è stato sottoscritto il Protocollo Operativo Territoriale per la tutela e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso, un importante strumento di coordinamento e intervento che coinvolge diversi attori istituzionali e sociali della provincia di Savona.

L’iniziativa rappresenta un passo importante nella lotta contro il maltrattamento e l’abuso minorile, garantendo un’azione congiunta e strutturata per la prevenzione, la protezione e il sostegno alle vittime.

La firma è avvenuta alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali, Riccardo Viaggi e dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, tra cui l’Autorità Giudiziaria, le Forze dell’Ordine, i Servizi Socio-Sanitari Territoriali, le scuole, gli ospedali e le associazioni del terzo settore.

Questo protocollo nasce grazie alla spinta fornita dal Progetto “Io Cresco qui – un territorio che protegge il futuro” finanziato dall’Impresa sociale con i bambini (ente capofila la Cooperativa Sociale Progetto Città), che ha avuto inizio a giugno del 2021 e che si è concluso a dicembre 2024.

La necessità che ha riunito un gran numero di soggetti era garantire un sistema di intervento tempestivo ed efficace, in grado di rispondere con un approccio multidisciplinare alle diverse forme di maltrattamento, abuso e trascuratezza che possono colpire i minori. Il documento disciplina le modalità operative di segnalazione, protezione e cura, assicurando un coordinamento tra i servizi territoriali e la rete ospedaliera.

Un percorso condiviso per la protezione dei minori

L’elaborazione del protocollo è frutto di un lungo lavoro di confronto tra le istituzioni, avviato con il primo tavolo di lavoro organizzato dal Comune di Savona il 29 maggio 2023. Da allora, si sono svolti numerosi incontri e micro-tavoli tra maggio 2023 e febbraio 2024, con l’obiettivo di aggiornare le procedure esistenti e renderle più efficaci.

Il protocollo prevede un’azione strutturata in tre ambiti fondamentali:

Prevenzione: attivazione di percorsi educativi e formativi rivolti a operatori, famiglie e scuole per riconoscere i segnali di disagio e intervenire precocemente. La prevenzione è fondata sulla sensibilizzazione dell’intera comunità e sulla promozione del benessere dei minori.

Protezione: individuazione tempestiva dei casi di maltrattamento attraverso procedure chiare di segnalazione e attivazione di interventi protettivi in sinergia con le autorità competenti.

Cura: presa in carico multidisciplinare dei minori vittime di violenza, con interventi psicologici, sanitari e sociali mirati a garantire il recupero del benessere psico-fisico e la ricostruzione di un ambiente sicuro e protettivo.

L’obiettivo è garantire un percorso completo che non si limiti alla sola emergenza, ma che accompagni il minore e la sua famiglia nel recupero e nella costruzione di un futuro sereno.

I soggetti coinvolti

Tra i firmatari del protocollo figurano:

• Le Procure della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Savona e il Tribunale per i Minorenni di Genova;

• Il Tribunale Ordinario di Savona e il Tribunale per i Minorenni di Genova;

• Le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato) e la Polizia Locale;

• Gli ospedali territoriali e l’IRCCS Gaslini;

• Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e i Servizi Socio-Sanitari Territoriali;

• Le scuole e l’Ufficio Scolastico Provinciale;

• I Centri Antiviolenza e i Centri per Uomini Autori di Violenza;

• I pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;

• Le associazioni del terzo settore e i servizi di supporto psicologico.

Il protocollo prevede l’attivazione di Equipe specialistiche di secondo livello, che opereranno nei diversi distretti socio-sanitari della provincia con il compito di fornire consulenza specialistica, supervisionare i casi complessi e supportare gli operatori nei percorsi di segnalazione e tutela.

L’Assessore Viaggi ha dichiarato: “La firma di oggi è un risultato importante per il nostro territorio. Solo attraverso la sinergica tra istituzioni e servizi possiamo garantire ai bambini e agli adolescenti vittime di violenza il supporto necessario per uscire da situazioni di pericolo e ricostruire il loro futuro. Questo protocollo rappresenta un modello di lavoro condiviso e innovativo, che rafforza la rete di protezione dei minori e promuove un approccio attento e competente alla gestione dei casi di maltrattamento e abuso”.