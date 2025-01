A6, Invernizzi (Fdi): “Esenzione dei pedaggi richiesta dal presidente della provincia provvedimento necessario”

Liguria. “La nostra provincia è attraversata da una rete autostradale vitale, non solo per il collegamento tra le nostre città, ma anche per il commercio, il turismo e il benessere economico delle nostre comunità. Bene ha fatto Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona ad annunciare un intervento dell’Amministrazione di Palazzo Nervi per chiedere la sospensione dei pedaggi sull’A6 Torino-Savona per la presenza di cantieri impattanti”.

Lo afferma Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione ricordando che “proprio il consiglio regionale all’unanimità ha approvato una delibera, con un emendamento di Fratelli d’Italia per chiedere l’esenzione dei pedaggi autostradali lungo tutta la rete ligure”.

Per Rocco Invernizzi “la questione dei cantieri in autostrada non è solo un tema tecnico, ma un problema concreto che riguarda la vita quotidiana di migliaia di persone, famiglie, lavoratori e imprese. Purtroppo tutta la rete è fortemente compromessa da anni di lavori di manutenzione straordinaria che sembrano non finire mai”.

“Ogni giorno, centinaia di persone percorrono i tratti autostradali da Savona a Mondovì, da Genova a Cuneo, per motivi di lavoro, di studio, per esigenze familiari o per motivi commerciali – ricorda Invernizzi. – La costante presenza di cantieri, la riduzione delle carreggiate, i rallentamenti e la viabilità alternativa non adeguatamente attrezzata, stanno diventando una vera e propria vessazione per tutti coloro che transitano su queste strade. L’azione del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, in stretto contatto col presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, è un intervento prioritario per evitare che automobilisti e autotrasportatori continuino a subire disagi”.