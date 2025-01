A10, ancora disagi in autostrada tra cantieri e incidenti: fino a 3km di coda tra Savona e Albisola

Savona/Albisola. Se da una parte non c’è pace per la circolazione ferroviaria (sono previsti nuovi disagi per il fine settimana a causa del nodo di Genova) non c’è tregua nemmeno per le autostrade savonesi.

Il sito di autostrade.it segnala infatti una coda, sulla A10, di 3 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola, direzione Genova, per incidente.

Inoltre un chilometro di coda tra Varazze e Celle Ligure, direzione Savona, per lavori.

Sempre sulla A10 ma nel tratto compreso tra Finale Ligure e Feglino, direzione del capoluogo di provincia, è segnalato 1 chilometro di coda, causa lavori.