A10, al via i lavori nella galleria Cassisi a Celle: modifiche e possibili disagi alla viabilità

Provincia. Lunedì 20 gennaio partiranno i lavori di adeguamento della galleria Cassisi sulla A10 Genova-Savona, in direzione Savona. I lavori comporteranno, in alcune fasi, la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona.

Durante i giorni feriali sarà garantita una corsia in direzione Savona, mentre nei fine settimana, a partire dal venerdì mattina, verrà attivato uno scambio di carreggiata nelle ore diurne. Questo permetterà di mantenere due corsie verso Savona ed evitare la chiusura dell’ingresso di Celle Ligure.

Unica eccezione sarà il fine settimana del 1 e 2 febbraio, quando il traffico in direzione Savona sarà limitato a una corsia.

Gli automobilisti che di solito accedono all’autostrada da Celle Ligure potranno utilizzare come alternative i caselli di Albisola e Varazze, raggiungibili tramite la SS1 Aurelia.