A Varazze si legge la Genesi e si prega con il “Cantico delle creature”

Varazze. In occasione del settimo centenario della composizione del “Cantico delle Creature” (1225 – 2025) di san Francesco d’Assisi la Fraternità Francescana “Lo Spirito del Signore” dei Piani di San Giacomo propone due iniziative presso il proprio Convento San Giacomo di Latronorio, in via san Giovanni 16. Si comincerà con la lettura e il commento dei primi undici capitoli del libro della Genesi ogni sabato alle ore 18.30 dall’11 gennaio all’1 marzo.

Si tratta di testi molto conosciuti e ricchi, talvolta anche fraintesi, che contengono temi fondamentali per la vita: cosa significa essere umano, abitare il mondo, vivere con gli altri o essere madre e padre, marito e moglie, maschio e femmina, differenze e legami con il mondo vegetale e animale, il tempo, cosa sono verità e menzogna, il riposo.

La seconda sarà una preghiera ispirata alle strofe del cantico (sole, vento, terra, etc.) ogni quarta domenica del mese alle 18:30 dal 26 gennaio fino a dicembre. Ne sarà proposta un’attualizzazione con l’ausilio di opere d’arte contemporanea. “Auguriamo a tutti di poter cantare, come Francesco d’Assisi, le nostre laudi al Signore in ogni circostanza della nostra vita”, dicono i Frati Minori.