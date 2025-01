A Varazze si festeggiano i 90 anni di attività del Bar Rosa

Varazze. La cittadina di Varazze festeggia i 90 anni di attività per il rinnovato Enoteca Bar Rossi. Alle 17 lo storico locale di via Cesare Battisti attende autorità e cittadini per brindare insieme a mamma Rosa, ai figli Giuseppe e Roberto e con la nuova Roxana, tutti attivi nel noto Bar varazzino che nella gestione ha visto il susseguirsi di tre generazioni della famiglia Rossi.

Tra gli invitati, in rappresentanza di Regione Liguria e per portare i complimenti del presidente Marco Bucci, c’è il consigliere regionale Alessandro Bozzano: “Purtroppo il nostro presidente Bucci non è potuto intervenire personalmente, ma ha scritto una lettera di congratulazioni alla famiglia Rossi che ho personalmente consegnato. A Varazze abbiamo diverse attività storiche che si avvicinano al secolo di storia, il Bar Rossi è una di queste. Per la città e per l’intera provincia di Savona è un grande orgoglio. Complimenti agli amici del Bar Rossi. Ci vedremo tra 10 anni per celebrare insieme il secolo, ne sono certo!”

Fondato da Giuseppe e Maria nel gennaio del 1935, il Bar Rossi è poi passato sotto la gestione di papà Lidio e mamma Rosa, recentemente decorata con la Stella al Merito del Lavoro dalla Confcommercio, ancora oggi dietro al bancone del conosciuto locale insieme ai figli Giuseppe e Roberto, e con la nuora Roxana a proporre, tra le altre cose, il ricercato aperitivo “Casù”, inventato decenni fa da papà Lidio e tutt’ora tra i cocktail più richiesti dai clienti. Al Bar Rossi vanno le congratulazioni di tutta Regione Liguria.