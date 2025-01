A Noli vandalizzata una pensilina con gli orari dei bus: “Pezzi di m…a! Passate puntuali”

Noli. “Ma la gente pensa che ci godiamo a essere in ritardo? Non pensa che c’è traffico? Che è stata modificata la viabilità? Che possono esserci semafori o cantieri che ci rallentano? Che può essersi guastato un mezzo?”. Queste le parole di un autista TPL nel commentare una pensilina con gli orari dei bus vandalizzata a Noli.

“Pezzi di m…a! Passate puntuali”. Questo il messaggio lasciato dai vandali con un pennarello.

“È più facile pensare che ci facciamo i comodi nostri – ha proseguito nel suo sfogo l’autista TPL – che perdiamo tempo al bar, a chiacchierare ect. Se siamo in ritardo, saltiamo buona parte delle nostre soste obbligatorie per legge, finiamo in ritardo e non pagati in più a seconda della causa, arriviamo in ritardo a casa dalle nostre famiglie, arriviamo in ritardo a un appuntamento che abbiamo preso a fine turno ect. Complimenti all’educazione dell’autore della scritta”.