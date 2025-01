A Millesimo venduto uno dei biglietti fortunati della Lotteria Italia

Millesimo. La Dea bendata ha fatto visita in Valbormida, per la precisione a Millesimo, dove è stato acquistato uno dei biglietti fortunati della Lotteria Italia. Come da tradizione, nella sera dell’Epifania, vengono estratti i premi abbinati allo storico concorso.

Ieri, 6 gennaio 2025, in molti hanno seguito la trasmissione Affari Tuoi in diretta su Rai Uno sperando di aver vinto una delle cinque cifre milionarie in palio, che non hanno però accontentato nessun ligure.

Tra i cinquanta biglietti da cinquanta mila euro solo uno è stato acquistato nel savonese (nessuno da cento mila). Si tratta del ticket della serie T151126, venduto dalla Tabaccheria di piazza Italia 108 di Diego Negri.