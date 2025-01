A Laigueglia un “corso di allenamento per il cervello”

Laigueglia. Dal 3 febbraio prenderà il via a Laigueglia, presso il Centro Ricreativo Comunale “San Matteo”, un nuovo ed interessante corso, aperto a tutti, ed organizzato dalla Pro Loco Laigueglia con il patrocinio ed il supporto del Comune di Laigueglia, della Regione Liguria e di Asl2 Savonese nell’ambito del progetto intitolato “Memory Training”, corso che avrà cadenza settimanale per 9 incontri complessivi della durata di una ora e mezza ciascuna.

Saranno approfondite le tematiche di funzionamento del cervello ed i suoi processi di memorizzazione e di elaborazione, saranno effettuati esercizi individuali e di gruppo per stimolare tutte le funzioni cognitive, saranno presentate le migliori tecniche per incrementare la memoria e le capacità di problem solving e saranno realizzate varie esercitazioni, alcune da fare comodamente a casa tra un incontro e l’altro, con un test iniziale ed uno finale per misurare l’effettivo incremento delle abilità cerebrali.

Durante il corso, inoltre, si potrà toccare con mano come cambiare anche di poco le proprie abitudini quotidiane aiuti a sentirsi in armonia con se stessi e, in sostanza, a vivere meglio; per informazioni ed iscrizioni è possibile rivolgersi al Centro Ricreativo Comunale “San Matteo” ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì oppure contattare la Pro Loco Laigueglia sui suoi canali social. La quota di partecipazione per tutto il corso è di soli 25 Euro.

Commenta l’assessore ai servizi sociali Giampaolo Giudice: “Il Comune di Laigueglia è lieto di dare il proprio supporto organizzativo ed il proprio patrocinio ad una iniziativa così interessante proposta dalla Pro Loco nei locali del centro ricreativo comunale. La comunità di Laigueglia è da sempre caratterizzata da una straordinaria longevità dei suoi abitanti, probabilmente legata alla particolare salubrità dell’ambiente del nostro borgo, ma anche dalla possibilità di condurre una esistenza serena e felice, improntata al benessere psicofisico, appagata dalla straordinaria bellezza del luogo e dalla alta qualità della vita che da noi si può sperimentare”.

Così conclude Alessandro Chirivì, Capogruppo di Maggioranza e delegato alla cultura ed al calendario delle manifestazioni: “I latini dicevano – mens sana in corpore sano – oggi, purtroppo troppo spesso, ci si occupa di mantenere il corpo in buona efficienza fisica, ma si dimentica, altrettanto spesso, come sia parimenti importante dedicare una quota del proprio tempo alla cosiddetta ginnastica per il cervello. Leggere un buon libro, magari tra quelli presentati settimanalmente nella nostra splendida biblioteca, assistere ad un concerto di buon livello, ad una conferenza o a una mostra sono possibilità ed occasioni consuete e concrete per la nostra comunità, e adesso ci sarà anche l’opportunità di partecipare ad un corso specifico così innovativo e brillante per allenare il cervello e migliorarne le prestazioni. Anche in inverno a Laigueglia non c’è tempo per annoiarsi”.