A febbraio anche in diocesi le Giornate di raccolta del farmaco

Savona. Dal 4 al 10 febbraio anche nella diocesi di Savona-Noli si svolgerà la 25esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco della Fondazione Banco Farmaceutico. In tutta Italia per partecipare a questo gesto di carità ci si può recare in una delle 5.800 farmacie aderenti e acquistare uno o più medicinali da banco per i bisognosi, che saranno consegnati agli enti caritativi del territorio che offrono cure e medicine gratuite.

“Le Giornate sono un’iniziativa radicata nel cuore di tutti e tante famiglie, anche non povere, faticano e curarsi per ragioni economiche. Per questo invito i fedeli e i collaboratori delle parrocchie della diocesi a mettere a disposizione il proprio tempo come volontari sabato 8 febbraio e a donare un farmaco in farmacia durante tutta la settimana di raccolta – è l’appello di Amanda Delponte di Banco Farmaceutico Savona – È necessario coinvolgere il maggior numero possibile di persone”.

“I poveri hanno ancora molto da insegnare – ha detto papa Francesco in occasione dell’VIII Giornata Mondiale della Povertà – In una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali loro remano contro corrente, evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro”. Le Giornate di Raccolta del Farmaco nascono su questo presupposto e lo traducono in azione.

Per ulteriori informazioni e adesioni si può telefonare alla stessa Delponte al numero 3925874046 o scrivere un’e-mail all’indirizzo savona@bancofarmaceutico.org.