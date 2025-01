A Dego incontro con l’autore: sabato la presentazione del romanzo “Il prossimo passo”

Dego. Incontro con l’autore a Dego, nel salone del Bar Sport, sabato 1 febbraio alle 10.30. Verrà presentato il romanzo di Marco Braico, “Il prossimo passo”. Nato a Torino, è un insegnante di matematica e fisica in un liceo ed ex arbitro di pallavolo di serie A. Il suo esordio letterario, nel 2011, La festa dei limoni, ha conquistato in breve tempo migliaia di lettori.

Il Comune, in collaborazione con il Circolo culturale Dego, la Pro loco e il New Volley Valbormida, organizzano questo appuntamento per far conoscere un autore che sa comunicare emozioni e fa scaturire riflessioni.

Ne “Il Prossimo passo”, Simone, quarta scientifico, si addormenta in classe. A casa la sua vita è complicata: la sorella, affetta da una sindrome rara, rende le notti insonni per tutta la famiglia. L’aiuto inaspettato arriva dal professor Solei, il carismatico insegnante di matematica, e dal suo fidato amico Salvatore. Insieme intraprenderanno una serie di rocambolesche avventure per scoprire qualcosa di poco chiaro del passato che ha come protagonista proprio la ragazza. Un romanzo “alla Braico”, che mescola emozioni profonde e leggerezza, esplorando la resilienza di una famiglia e il potere dell’amicizia.