Successo per il tradizionale cimento invernale di Ceriale, giunto alla sua 17° edizione, che si è svolto questa mattina presso lo stabilimento balneare “Bagni Ceriale”, organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Sono stati 134 i temerari che si sono tuffati in mare per salutare l’arrivo del nuovo anno. I cimentisti hanno sfidato una temperatura dell’acqua intorno ai 16 gradi e i 18 dell’aria per la “ciumba” fuori stagione.

Anche quest’anno davvero numerosi i turisti e i visitatori che hanno affollato la spiaggia cerialese per l’evento inserito nella programmazione di manifestazioni delle festività natalizie.

Sono stati assegnati premi ai tuffatori più anziani e a quelli più giovani, oltre al gruppo più numeroso: la più anziana è stata Maria Verdino, di Borghetto Santo Spirito, classe 1943.

Il più giovane partecipante è stato Nur Fall Rosental del 2021. I Nuotatori del Tempo avverso, veri “affezionati” dei cimenti invernali, hanno ottenuto anche questa volta il primato di delegazione più numerosa.

Alla fine bevande calde e ristoro per tutti i coraggiosi cimentisti.

“Un altro cimento invernale nel segno della tradizione e che continua il suo successo, di partecipanti e di pubblico presente sul nostro litorale per assistere al tuffo in mare. Oltre ai Bagni Ceriale, uno speciale ringraziamento a tutte le associazioni cittadine che hanno permesso lo svolgimento di questa edizione” ha commentato il sindaco Marinella Fasano.

“Un evento, inoltre, che ha dimostrato il buon andamento di presenze turistiche e ospiti durante queste festività: abbiamo cercato di aumentare l’attrattività di Ceriale proponendo iniziative e manifestazioni di un ricco calendario natalizio”.

“L’obiettivo della nostra amministrazione rimane il rilancio turistico del nostro territorio, questo grazie ad una più attenta e qualificata promozione ma anche con eventi di massimo richiamo” ha concluso il sindaco cerialese.