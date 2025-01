A Celle Ligure la cerimonia di consegna della borsa di studio “Michele Olmo 2024”

Celle Ligure. Si è svolta presso la Sala Consiliare del Comune di Celle Ligure la cerimonia di consegna della Borsa di Studio intitolata a Michele Olmo, appuntamento che rappresenta un po’ il trait d’union tra l’edizione 2024 e quella 2025 del Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa.

E’ infatti collegata all’evento collaterale “Meeting Arcobaleno Scuola – Con i Lions oltre le barriere”, svoltosi nel giugno scorso. Le migliori prestazioni tecniche realizzate in questa occasione ed i risultati conclusivi scolastici di alunne ed alunni delle classi terze medie di Celle Ligure vengono combinati.

E, per l’anno 2024, è risultata vincitrice Elisa Siri, polivalente campioncina già in buona evidenza nell’atletica (salto in alto, ma anche velocità e staffetta le sue discipline preferite) ed attualmente punto di forza delle formazioni giovanili del Varazze-Celle Volley.

Alla cerimonia hanno preso parte il Dott. Paolo Olmo (che ha messo in palio la borsa di studio del valore di 500 Euro e che in questa occasione è tornato a sottolineare l’importanza dello studio e dello sport, impegni che devono essere prioritari per i giovani), il vice Sindaco di Celle Ligure ed Assessore allo Sport Francesco Sorrentino, la Prof.ssa Adriana Gallazzi (insegnante referente di educazione fisica dell’Istituto Secondario di II grado “Nelson Mandela” di Celle Ligure-Varazze) ed il Presidente del Centro Atletica Celle Ligure Marco Calcagno.

E’ stata ricordata la figura di Michele Olmo, padre di Paolo e fratello del grande campione Gepin. Michele, a sua volte atleta di buon livello, persona sensibile e mecenate (oltre che appassionato) di molte attività sportive cellesi oltre al ciclismo, ha guidato per molti anni la storica fabbrica di biclette e le attività legate al marchio “Olmo”.

Tra il pubblico i tecnici e dirigenti ed alcune giovani promesse del Centro Atletica Celle Ligure.

“Ed ora tutti al lavoro per il progetto legato alla 36° edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, con l’evento principale previsto presso il Centro Sportivo Olmo Ferro Martedì 8 Luglio 2025 e le manifestazioni collaterali consolidate, a partire dalle gare scolastiche del periodo primaverile”, si legge nella nota.