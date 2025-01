A Celle il workshop di Acquaforte a cura di Enrico Rambaldi

Celle Ligure. Un incontro per chi vuole cimentarsi con l’acquaforte grazie alla sapiente guida di Enrico Rambaldi.

L’acquaforte è la prima tecnica indiretta in cavo ed è la più usata come mezzo espressivo dagli artisti antichi e moderni. Prosegue così l’attività dell’associazione Traumfabrik che, come di consueto, alterna eventi espositivi a laboratori e workshop per conoscere e approfondire le tecniche creative.

In questa occasione, il giorno 18 gennaio avrà luogo il workshop indicato a chi lavora a pennello o pennino e desidera ottenere riproduzioni artistiche delle proprie immagini, ma anche a chi desidera avvicinarsi ad una tecnica di stampa calcografica come principiante.

Il primo che utilizzò questo metodo per ottenere una stampa fu Daniel Hopfer di Augusta alla fine del XV° secolo.

Tra gli artisti che la utilizzarono, per le stampe d’arte, vi furono Dürer, il Parmigianino, Rembrandt, Piranesi, Goya, Morandi, Picasso. Suoi punti di forza sono il tratto e il chiaroscuro ottenuto con il tratteggio.

Il Workshop si dividerà in una parte teorica ed una pratica: dopo alcuni cenni sulla storia, dai primordi all’epoca più recente, sarà spiegata la tecnica e ogni partecipante realizzerà la propria matrice. Successivamente, una volta preparata la matrice, questa verrà stampata su carta cotone realizzando una piccola tiratura.

Ogni iscritto avrà a disposizione strumenti e una postazione personale.

“Enrico Rambaldi – spiegano da Traumfabrik – è un illustratore e incisore di Ravenna. Ha frequentato la scuola di grafica La Nuova Eloisa di Bologna e la Scuola di fumetto di via Savona a Milano. Nel 1993 si è avvicinato al mondo dell’incisione con Giuseppe Maestri per poi proseguire il suo percorso, negli anni successivi, con Jürgen Czaschka e Annalicia Caruso. Qualche anno fa ha aperto lo studio – laboratorio Ink33 a Ravenna, con l’obiettivo di sviluppare percorsi creativi attraverso le tecniche classiche: incisione su zinco, su linoleum e su legno. Rivitalizzare e approfondire l’antica pratica rendendola sempre più contemporanea e accessibile a tutti è diventata la sua mission che sovente condivide, soggiornando a Celle Ligure, con la nostra associazione”.