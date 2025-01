A Carcare è morto l’ex vice sindaco e assessore Franco Bellenda: aveva 87 anni

Carcare. Lutto a Carcare per la scomparsa di Franco Bellenda, ex vice sindaco e assessore nei due mandati guidati da Franco Bologna. Bormidese di nascita, nel piccolo paese di origine per anni ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale, per poi candidarsi a Carcare nel 2009 dove è stato in maggioranza dal 2009 al 2018.

Storico esponente della Dc, era laureato in Giurisprudenza e la sua carriera professionale lo ha visto ai vertici dell’Usl (l’ex Asl2) e del Santa Corona, fino ad arrivare ad essere amministratore delegato della clinica San Michele di Albenga, incarico da cui si dimise per incompatibilità quando fu eletto nel parlamentino di Carcare.

Bellenda, che a breve avrebbe compiuto 87 anni, si impegnò molto anche nel sociale, da milite della Croce bianca ne divenne anche presidente. Lascia la moglie Carla, i figli Enrica e Giovanni, e i nipoti.