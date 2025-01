A bordo di uno scooter rubato fugge a tutta velocità in centro e poi si schianta contro alcune auto: minorenne denunciato dalla Polizia

Savona. I poliziotti delle Volanti hanno segnalato in stato di libertà un minorenne con l’accusa di ricettazione di uno scooter rubato e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la quotidiana attività di controllo del territorio, nella tarda mattinata di sabato gli agenti sono intervenuti nei pressi di via Paleocapa: qui hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che procedeva a velocità sostenuta, effettuando manovre pericolose tra le auto in coda. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di dileguarsi accelerando ulteriormente e mettendo in pericolo pedoni e automobilisti.

Dopo una breve fuga per le vie cittadine, il giovane ha perso il controllo del mezzo nei pressi di piazza Mameli urtando alcune auto. Gli agenti lo hanno raggiunto, hanno verificato le sue condizioni di salute accertando che il ragazzo non aveva riportato lesioni e per questo ha rifiutato il soccorso medico.

I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che lo scooter era stato rubato durante la notte precedente e che il giovane era privo di patente di guida. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale per la rilevazione del sinistro e la gestione delle auto danneggiate.

Il minorenne è stato quindi denunciato per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e d’intesa con la procura per i minorenni del tribunale di Genova è stato affidato alla madre, avvisata dell’accaduto.