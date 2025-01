A Bardineto fissati i funerali di Diego Carretto, morto improvvisamente a 39 anni

Bardineto. “Non ci sono parole, la nostra comunità è profondamente addolorata per la perdita di una persona che tutti noi abbiamo stimato e apprezzato per la sua bontà d’animo”. Con queste parole il sindaco di Bardineto, Mario Basso, commenta, senza nascondere la commozione, la morte improvvisa di Diego Carretto, 39 anni appena compiuti.

Dipendente dell’azienda Demont di Millesimo, ieri mattina (24 gennaio), non si è più svegliato, colpito da un grave malore probabilmente alle prime luci dell’alba. La mamma ha dato subito l’allarme, e nonostante l’arrivo dei soccorsi, tra cui l’elicottero Grifo, i sanitari del 118 e i militi della Croce Verde per lui non c’è stato niente da fare.

Lunedì pomeriggio, alle 15.30, si svolgeranno i funerali nella parrocchiale di Bardineto. “Tutto il paese si fermerà per dare l’ultimo saluto al nostro Diego e per sostenere la famiglia, che ora ha bisogno di tutto il conforto possibile per il grande dolore che stanno vivendo”, conclude il primo cittadino.

Il trentanovenne lascia i genitori, Sandra e Beppe, e la sorella Viviana.