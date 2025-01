1 gennaio 25

“Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno” afferma Antonio Gramsci. Condivido l’intento esistenziale del grande pensatore sardo che, oltre a dimostrare una profonda intelligenza filosofica e un assoluto e libero coraggio, mi ha onorato ante litteram scegliendo il mio cognome come pseudonimo per firmare numerosi suoi testi. Cosa intendesse con la frase di apertura è abbastanza evidente: non ha senso decidere che un solo giorno all’anno debba essere individuato come inizio, come momento di riflessione intorno a ciò che è stato, al percorso compiuto e, di conseguenza, tempo di progetti per il futuro, dichiarazione di intenti, volontà di migliorarsi, di regalarsi l’opportunità di un cambiamento o, come intelligentemente afferma Gramsci, di rinnovamento. Certo, bisogna anche ricordare la saggezza caustica di Oscar Wilde quando afferma che “I buoni propositi sono semplicemente assegni che gli uomini incassano da una banca in cui non hanno il conto”, ma questo solo se non mantengono l’impegno più importante, il rispetto e il senso di dovere nei confronti di se stessi. Che questo accada nella notte tra il 31 dicembre e l’alba del primo giorno di gennaio è decisamente limitativo, sarebbe opportuno, tornando all’incipit, darsi modo di fare intimamente proprio un tale atteggiamento nella quotidianità, ma quello che mi sembra ancor più stravagante è che questo accada proprio nella notte di san Silvestro. A tale proposito ricordo un ironico brindisi dell’amico Gershom Freeman in una delle rare occasioni in cui ha accettato di festeggiare il trapasso dell’anno e la nascita del successivo, la riporto a memoria ma il senso è certo: “Sapete perché esiste un san Silvestro ma non un san Titti? – chiese al gruppo di gaudenti della serata per subito aggiungere – perché il gatto è uno sfigato e sarà bene che qualcuno lo protegga mentre al fastidioso pennuto va sempre tutto bene”.

Lasciamo a margine le amenità gershomiane e chiediamoci per quale ragione si decida che l’anno inizi con il primo di gennaio e non, per esempio, con il primo di aprile o, cosa a mio modo di vedere più libera e più comprensibile, con l’equinozio di primavera o con il solstizio d’inverno. Quest’ultima scansione temporale, per esempio, individua il momento in cui, nel corso delle giornate, cominceranno ad aumentare le ore di luce rispetto a quelle di buio, l’antinomia più antica del mondo, cioè luce – tenebre, che così universalmente riconduce alle altre grandi antitesi, vita – morte, bene – male, femminile – maschile, credo che potrebbe ragionevolmente essere individuata come spartiacque convenzionale oltre che naturale. Sappiamo bene che, come afferma Thomas Mann, “Il tempo non ha divisioni per segnare il suo passaggio”, anzi, per la precisione, il tempo non passa, il tempo è permanenza, siamo noi mortali che siamo di passaggio e che abbiamo bisogno di misurarlo e scadenzarlo; forse riconoscerne la circolarità nella natura potrebbe essere importante anche per cogliere una prospettiva esistenziale più prossima alla nostra stessa natura: invece no, ed eccoci di nuovo ai brindisi e ai proclami del capodanno. Solo una breve nota sui festeggiamenti all’epoca dei culti pagani in Roma, il riferimento era, più o meno nello stesso periodo, al dio Giano bifronte, in grado di osservare simultaneamente il passato e il futuro così da porsi come linea di demarcazione oltre che temporale anche progettuale per poi precisare, certo pleonasticamente, che non tutto il mondo festeggia alla medesima data, ma rimando il lettore a qualsiasi pagina internet per verificare le varie “date del capodanno”.

Senza stare a percorrere le alterne vicissitudini della datazione di fine anno sia nel tempo, che nello spazio, che nel variare dei governi e dei credo religiosi, ci basti precisare che, dal 1691, tale data è divenuta quasi planetaria dopo l’adozione del calendario gregoriano. Va bene, se è convenzionale, anche se poco comprensibile come scelta, possiamo tranquillamente utilizzarla per dare inizio a festeggiamenti e propositi per il futuro, non si tratta di contestare l’arbitrarietà della scelta, ma l’incapacità, evocata da Gramsci, di replicare tale festeggiamento ogni giorno. Mi piace riportare l’esortazione che ritengo essere formidabile: “Inventati la realtà attimo per attimo così che sia più vera”; credo possa illuminare le scelte di ogni giorno rendendolo un nuovo sistematico inizio, magari cominciando col liberarci da stereotipi e auto imposizioni assurde: un esempio facile facile? Le modalità in base alle quali, particolarmente in questa occasione, diviene necessario prolungare i festeggiamenti fino all’alba per poi dare inizio al nuovo giorno dormendo il più a lungo possibile. Se la scansione temporale è innaturale poiché nulla coglie nel ritmo della natura, non dimentichiamo che siamo composti della medesima sostanza dell’universo e che il ritmo congenito dello stesso ci intride profondamente, figuriamoci quanto ci può rappresentare l’espressione peculiare di una società triste e decadente che reclama un edonismo superficiale e omologante a compensazione dell’aver abdicato alla profonda armonia con se stessi. Vorrei comprendere che senso ha dormire il pomeriggio del 31 dicembre, dare inizio ai festeggiamenti nella tarda sera per poterli prolungare il più a lungo possibile, abusare di qualsiasi intruglio proponga il mercato convincendoci che il farlo sia trasgressivo e liberatorio, raggiungere l’alba per andare a fare colazione in qualche bar e poi tornare a casa con lo stomaco sconvolto e un latente mal di testa cercando di sopirli in un innaturale sonno diurno. Vorrei comprendere perché, se davvero l’intento è liberare l’individuo dall’anonimato delle convenzioni quotidiane, dagli obblighi innaturali dettati da un lavoro non creativo, da sovrastrutture di sistema, perché, mi chiedo, ci si debba andare a imprigionare in un modello comportamentale che è palesemente la più bieca espressione del “così si fa per divertirsi”.

Potremmo individuare una sorta di cartina al tornasole dell’omologazione nell’esibizione dell’orario in cui si e tornati a casa la mattina del post capodanno, niente di più adolescenzialmente omologante come il bisogno di mostrare ciò che si è fatto, è il segnale che il senso dell’agire non è riconoscibile in noi ma nella manifestazione da esibire agli altri. Mi sembra sia cambiato ben poco dall’epoca in cui Giovenale, nelle sue Satire, fotografava i facili bisogni della plebe che, con demagogica astuzia, venivano soddisfatti attraverso la strategia che aveva sintetizzato nell’espressione panem et circenses. Molto più modernamente potremmo riconoscere come l’ideologia del potere sia riuscita a penetrare surrettiziamente nel singolo che non la riconosce come imposizione ma come scelta personale, mi riferisco a quella che potremmo definire la “filosofia delle scarpe strette”, la fatica innaturale di una quotidianità che ci offre la possibilità del piacere nel momento in cui ci si toglie le famigerate calzature. La domanda diviene: ma perché non riprendere a viaggiare scalzi? Perché vergognarsi nel calzare delle comode ciabatte? Spero si colga l’ironia della proposta. Ma rieccoci a un nuovo capodanno e, per i più accorti, a qualche riflessione sul tempo e sulla vita, ebbene, circa i bilanci sul passato e i propositi chissà che la storia, soprattutto quella scritta con la esse minuscola, la nostra storia personale, ci insegni che il passato non va dimenticato ma deve rimanere memoria e non prigione, che il futuro è un’opportunità, che però viene costruito in ogni istante e che l’effimero e fragile tempo del hic et nunc è la nostra sola possibile libertà e quindi la nostra responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, soprattutto verso chi ci vuole bene ma anche nei confronti dei meno fortunati che non lo sanno fare.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.