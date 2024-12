“Zaino sospeso”, all’Istituto Pertini consegnato materiale scolastico dal Lions Club Savona Priamar

Savona. Per il secondo anno consecutivo, lo scorso 9 dicembre all’istituto comprensivo Savona II “S. Pertini”, si è conclusa la prima fase del service “Zaino Sospeso” curato dai volontari del Lions Club Savona Priamar a favore delle scuole Savonesi. L’idea del Service di interesse Nazionale Lions “Zaino Sospeso” nasce dall’esigenza di aiutare le famiglie bisognose ad affrontare le spese per acquistare il materiale scolastico in un momento storico di grandi difficoltà economiche.

Il Progetto consiste nell’individuazione di punti di raccolta quali possono essere cartolibrerie e/o librerie o negozi di articoli di cancelleria in cui posizionare i contenitori predisposti per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere: articoli di cancelleria, libri, zaini, dizionari che vengono segnalati opportunamente da locandine poste all’ingresso degli esercizi commerciali e sul contenitore stesso.

Chiunque entri negli esercizi commerciali aderenti (riconoscibili tramite l’ apposita locandina del service affissa) può quindi aderire all’iniziativa acquistando il materiale scolastico da donare alle famiglie bisognose con il principio del “caffè sospeso” al bar.

Il primo lotto di materiale scolastico, raccolto anche grazie alla collaborazione della cartoleria Dogliotti in via Paleocapa, è stato consegnato, alla presenza del dirigente scolastico e alla prof.ssa Colombo, dai volontari Lions intervenuti, la presidente del Lions Club Savona Priamar Simona Carrera, la socia professoressa Antonella Frumento, referente del club, ed i soci Enrica Noceto e Massimo Froio. Il materiale consegnato è stato sufficiente a coprire il fabbisogno di un centinaio di studenti bisognosi.

Intervistata, la dott.ssa Simona Carrera ha ricordato quanto sia importante continuare su questa strada tracciata due anni fa dal Club, continuando a promuovere questo service per l’ anno scolastico 2024 – 2025, evidenziando la generosità dei Savonesi, incrementando la collaborazione con le cartolibrerie locali e finalizzando le donazioni su tutti gli ordini scolastici e a favore del maggior numero possibile di studenti e famiglie bisognose.

La prossima fase del service sarà la raccolta del materiale scolastico presso le altre cartolerie del centro di Savona (Cartoleria Liguria, Paola, Arcoufficio e Centrocopie) che hanno aderito all’iniziativa del Lions Club Savona Priamar.