“Vivere in salute”, a Pallare ciclo di incontri con medici esperti per parlare di prevenzione

Pallare. “Vivere in salute”. Questo il tema degli incontri a cadenza mensile organizzati dall’Amministrazione comunale di Pallare che stanno riscuotendo un alto gradimento, con una partecipazione di cittadini interessati ad approfondire aspetti sanitari utili per tutti.

Il primo appuntamento è stato dedicato alla prevenzione femminile con le dottoresse dell’Asl2 Virna Frumento e Alessandra Franco. Ieri, invece, è stata la volta dello psicologo specialista in psicoterapia, Giovanni Luca Arescaldino, che ha trattato argomenti legati alle sindromi depressive e i disturbi d’ansia.

“Stiamo stilando il calendario dei prossimi incontri previsti dal mese di gennaio – spiegano il sindaco Sergio Colombo e il vice, Roberto Musetti – Ringraziamo i medici che collaborano a titolo gratuito per rendere possibile la nostra iniziativa, finalizzata proprio per informare la cittadinanza e diffondere l’importanza della prevenzione. Siamo in contatto con altri specialisti e nei mesi futuri speriamo di ospitare altre figure mediche di diverse discipline”.