Villapiana a Savona: felice convivenza fra giovani di etnie diverse, “ma serve la cittadinanza”

Savona. Villapiana, quartiere di Savona descritto dal Fai come “operaio, simbolo della prima metà del 900, frutto di una pianificazione urbanistica a maglie ottagonali, con edifici ricchi di pregevoli stucchi e con un gioiello come Villa Cambiaso”. Nulla di banale, dunque.

Ne parliamo oggi come pensierino di fine anno ricco di spunti, ultimo dei quali la consegna, proprio a Villa Cambiaso, di regali, giocattoli e libri raccolti porta a porta dal Circolo operaio e donati alle famiglie che non possono permetterseli. Con un’immagine riportata da chi c’era: sono i bimbi a trascinare per mano i nonni, stranieri e italiani, perché i bimbi sono più spontanei, senza pregiudizi.

Villapiana è un quartiere multietnico, dove l’inclusione supera, nei fatti e nei sentimenti, l’avversione per lo straniero, soprattutto se ha un colore della pelle diverso. Certo, ci sono problemi come dovunque, ma qui convivono felicemente i più giovani appartenenti a decine di etnie, anche con gli occhi a mandorla. Giocano, si incontrano, si tengono per mano, usano l’intercalare del dialetto ligure.

Meno alunni, ma più stranieri, come del resto in tutta la provincia. In alcune classi delle elementari sono stranieri 7 bambini su 10, nell’intero comprensivo savonese Don Andrea Gallo (mai nome fu più profetico) gli stranieri senza cittadinanza sono più del 50 per cento. Siamo in via Verdi, alle scuole medie, quelle che aprono alla socialità e dunque alla vita. Senza contare che il “Doposcuola popolare” di Villapiana conta più di cento frequentatori.

Diventa dunque centrale dare un riconoscimento formale a quanto sta già nei fatti. Non lo dicono pericolosi rivoltosi, ma anche Teo Luzi, fino a un paio di mesi fa comandante generale dell’Arma dei carabinieri, che un segno indelebile ha lasciato anche nel suo passaggio a Savona. Luzi ha detto che occorre favorire l’integrazione della seconda generazione di stranieri, perché si deve considerare italiano chi è nato in Italia e ha frequentato un adeguato ciclo di studi. “Come lo decida la politica”, ha aggiunto, perché nel suo ruolo non poteva parlare più chiaramente e dire come stanno le cose: bisogna concedere la cittadinanza italiana. Lo impongono equità, giustizia sociale, ma anche la sicurezza, perché solo in questo modo ci sarà meno violenza nelle nostre strade.

Villapiana. A ogni angolo si incontrano monumenti. Non intendiamo ovviamente statue con il cavaliere e la spada sguainata. Parliamo del Liceo scientifico Orazio Grassi, delle Società di mutuo soccorso “Generale” e “Fuochisti e Macchinisti XXIV aprile”, della parrocchia di San Francesco. Come sono lontani i tempi in cui, negli Anni Cinquanta, gruppi di adolescenti di famiglie comuniste uscivano da un cancello di via Fiume per pestare i coetanei cattolici che andavano al catechismo.

Villapiana conosce una forte crisi del commercio, testimoniata dalle tante serrande abbassate e spesso ormai arrugginite, soprattutto nella parte bassa di via Torino, ma questo non impedisce che ci siano eccellenze che meriterebbero di essere analizzare da specialisti del marketing.

Parliamo della Coloniale fondata da Oscar Franco, di un’edicola, bar e tabaccheria che fa della varietà e della qualità le sue armi migliori, di una macelleria diventata emporio in cui è difficile non trovare il cibo che si cerca (mettetevi tranquilli in coda). C’è tanto altro, e ci scusiamo per non poter citare tutto.

Ci sono infine due gioielli. Villa Cambiaso, da cui eravamo partiti, che Veronica e Mattia Vintera con la mamma hanno trasformato in un centro dalle molte funzioni, riuscendo a far conoscere le sue meraviglie: papà Pio sarebbe certamente orgoglioso di loro.

La Cappella Balbi, in via Torino 114r, di proprietà della Croce Bianca, è in fase di restauro e rilancio. In questi giorni ospita anche un presepe, visitabile al sabato e alla domenica dalle 10 alle 12 fino al 5 gennaio, ma anche su appuntamento telefonando al numero 329 6464229.

Savona, Villapiana: tutto questo vi sembra poco? Benvenuti.