Villanova d’Albenga, il Museo di Arti Primarie lancia “Ti regalo il regalo”, un progetto “salvalibri”

Villanova d’Albenga. Sabato 21 dicembre alle ore 10.30 si è svolto presso gli spazi della Associazione MAP, Museo di Arti Primarie in località Coasco Marina Verde (Villanova d’Albenga), un incontro bene augurale in occasione delle imminenti festività.

Alla presenza di numerosi esponenti di associazioni, imprese e autorità tra cui il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, il sindaco di Garlenda Alessandro Navone, il consigliere Giorgio Cangiano in rappresentanza del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il direttore dell’Unione Albergatori di Savona Carlo Scrivano, il presidente della associazione dott. Lorenzo Gaudenti, dopo aver riferito i messaggi di auguri dei diversi soggetti non presenti personalmente tra cui il sindaco di Ceriale Marinella Fasano, ha illustrato il Presepe Multiculturale allestito negli spazi del MAP con antiche bambole rituali provenienti da ogni continente, raccolte attorno ad un dipinto seicentesco del savonese Domenico Guidobono rappresentante una Natività e poste in dialogo ideale con opere contemporanee dell’Artista Filippo Biagioli.

Il dott. Gaudenti ha anche presentato il progetto “Ti regalo il regalo”, che consiste nella creazione di punti di distribuzione gratuita di libri destinati a chi si impegnerà a conservarli e/o donarli a sua volta, per il quale è in corso la richiesta di patrocinio rivolta a diverse amministrazioni, al fine di avere in più luoghi l’occasione di difendere e sviluppare l’idea stessa del valore del libro.

Particolarmente gradita la presenza di Alberto Pandolfo, che ha significativamente scelto un luogo di cultura nel Ponente per la sua prima uscita pubblica dopo l’ingresso alla Camera dei Deputati in sostituzione del dimissionario Andrea Orlando.

“La nostra associazione – ha dichiarato il presidente Gaudenti – si propone l’obiettivo di essere luogo di incontro e dialogo a superamento delle divisioni della politica, facendo della esperienza culturale l’occasione di unità, impegno e rilancio civile ed economico delle nostre realtà”.

Alberto Pandolfo ha poi ricevuto in regalo dagli organizzatori il simbolico libro “Un marziano a Roma” di Ennio Flaiano, congiuntamente al “Libro dei Santi” e “L’isola delle Galline”, consegnato personalmente dalle giovani autrici albenganesi, quale attestato e ringraziamento per l’impegno determinante di Pandolfo nelle ultime vicende sulla proprietà dell’Isola Gallinara.

Il MAP si presenta e conferma, ancora una volta, quale piattaforma ideale di cultura e di aggregazione verso un ruolo futuro di “visione internazionale delle sinergie culturali” a un passo da casa nostra.