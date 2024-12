Savona. Personale dei Vigili del fuoco del Comando di Savona sono partiti il giorno 23 dicembre in missione di rinforzo al Comando di Roma per svolgere attività di presidio in piazza San Pietro, in occasione dell’apertura della Porta Santa della Basilica Papale. Faranno rientro al distaccamento provinciale nella giornata del 27 dicembre.