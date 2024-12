Via libera del giudice al patteggiamento di Toti: per l’ex governatore 1620 ore di lavori socialmente utili alla Lilt

Liguria. Si è chiuso questa mattina con la sentenza del giudice Matteo Buffoni il patteggiamento per Giovanni Toti. L’ex governatore – non presente in aula – ha patteggiato una pena a due anni e tre mesi convertita in 1620 ore di lavori socialmente utili che svolgerà, come ufficio stampa e pubbliche relazioni, nella sede della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori.

Il giudice ha dato il via libera nella sentenza allo svolgimento da parte di Toti di un numero di ore anche superiori alle 15 ore settimanali previste dalla normativa sui lavori socialmente utili.

Toti svolgerà attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni ma anche eventuale accompagnamento di pazienti oncologici. E potrà svolgere la sua attività non solo da Genova su tutto il territorio nazionale, per esempio curando eventuali campagne informative della Lega tumori a livello nazionale.

Con lui hanno patteggiato l’ex presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini (tre anni e cinque mesi e 28 giorni) e l’imprenditore portuale Aldo Spinelli (tre anni e tre mesi).

Toti ha patteggiato l’accusa di corruzione per l’esercizio della propria funzione e finanziamento illecito ai partiti. All’udienza del 30 ottobre i pm Luca Monteverde e Federico Manotti avevano contestato nuove accuse, che avevano fatto alzare le pene dei tre imputati: la corruzione da 91 mila euro a Toti con l’imprenditore nautico Luigi Alberto Amico, l’occupazione abusiva delle aree ex Carbonile a Spinelli e l’omessa denuncia a Signorini.

Se per Toti i lavori socialmente utili potranno cominciare subito, per Spinelli e Signorini occorrerà attendere che la sentenza vada in esecuzione in modo che gli avvocati possano chiedere l’affidamento in prova ai servizi sociali al tribunale di sorveglianza. Per Toti con il patteggiamento – ricordiamo – scatta anche la legge Severino che impedisce possa ricandidarsi per almeno sei anni.

Come spiegato ieri qui, il patteggiamento dell’ex governatore Giovanni Toti avrà comunque importanti conseguenze per un eventuale suo futuro politico. Se la legge stabilisce l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata della pena, per Toti scatta anche la legge Severino, che gli impedirà di candidarsi a cariche elettive e di governo secondo tempi ben precisi. La Severino scatterà entro 30 giorni dalla sentenza di oggi, quindi per il prossimo mese Toti conserverà la sua carica di commissario per il rigassificatore. Poi la partita passerà nelle mani del Governo.