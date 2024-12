Velocità più basse, flussi di traffico reindirizzati e qualità della vita del paese migliorata: Borghetto approva il Piano Urbano del Traffico

Borghetto Santo Spirito. Migliorare la qualità della vita del paese moderando la velocità dei veicoli e reindirizzando il transito dei mezzi (specie quelli più pesanti) dalle zone maggiormente urbanizzate e abitate ad altre dotate di strade più adatte. Sono questi i punti cardine del Piano Urbano del Traffico che ieri è stato approvato a maggioranza dal consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito.

Presentando le linee guida del Piano, redatto dall’architetto Danilo Odetto, il sindaco Canepa ha specificato i “problemi” sui quali il Put intende intervenire: “In alcune zone della città il traffico viaggia a velocità particolarmente sostenuta e proprio per questo sono stati anche teatro di incidenti piuttosto gravi; inoltre, in alcuni punti gli edifici sono talmente a ridosso delle strade che il transito dei mezzi (e particolarmente quelli pesanti) causa disagi a chi vi abita. Inoltre, è fondamentale pensare in prospettiva e ragionare su come dovrà essere la città da qui a 15 anni, specie nell’ottica della mobilità sostenibile. Questo Piano, dunque, si propone di risolvere queste e altre problematiche specifiche, sulle quali l’amministrazione comunale ha dato input precisi. Vorrei sottolineare che non si tratta di un progetto esecutivo, ma di un quadro d’insieme basato su analisi effettuate in modo scientifico e su osservazioni arrivate anche da diverse realtà della città (come la Croce Bianca, ad esempio) alle quali abbiamo sottoposto un questionario. Non trattandosi di un piano esecutivo, qualsiasi intervento non sarà realizzato senza prima aver valutato con attenzione, anche a seguito di un dialogo diretto con il tessuto sociale ed economico, ogni possibile ricaduta”.

I problemi sui quali intervenire sono molti: “Penso a via Parioli, via Ponti o via Pineland, dove le auto sfrecciano a tutta velocità, o l’incrocio tra via Milano e via De Amicis, un altro punto maledetto. Si tratta di situazioni che necessitano di un’attenzione particolare. Ma ogni decisione sarà valutata insieme alla popolazione. Nessuno vuole ammazzare il commercio o andare contro nessuno per questioni di principio. In comuni vicini a noi certe decisioni sulla viabilità hanno creato problemi alla popolazione. Questo è un piano teorico che va studiato, capito e apprezzato per il modo in cui vuole traghettare Borghetto Santo Spirito verso il futuro”.

Alessio Reale, capogruppo di “Borghetto Domani”, ha contesto al sindaco proprio “lo scarso coinvolgimento delle persone. Tanti borghettini ignorano il lavoro che è stato fatto. Forse occorreva garantire la partecipazione dei cittadini prima della predisposizione del piano, magari con un’assemblea cittadina. Di recente abbiamo sperimentato la Consulta dei Quartieri, potevamo presentare il Piano in quella sede. Anche perché il Put comporta un cambio di cultura, che sarebbe stato diverso se fosse arrivato in maniera più condivisa”.

Canepa ha risposto ricordando che “il Piano è anche frutto di un questionario distribuito tra quelle realtà del paese che hanno approccio professionale alla viabilità, quindi non è stato calato dall’alto. Ci siamo limitati a dare indirizzi rispetto ai temi del rallentamento della velocità, del transito dei mezzi pensanti e alla mobilità sostenibile. Quando ogni singolo intervento sarà attuato, saranno coinvolte le parti sociali. Farlo preventivamente richiederebbe poi anni per la messa in atto il Piano”.

La parola è poi passata all’architetto Danilo Odetto, specializzato proprio nella moderazione del traffico, che ha sottolineato come gli obiettivi prioritari del Piano siano “la moderazione del traffico, la riduzione del traffico pesante in centro storico, la condivisione dello spazio ex stradale”.

Gli strumenti previsti dal Piano sono diversi. Il primo è l’adozione di “zone 30” con limite massimo di velocità ai 30 chilometri orari: “Borghetto Città 30 potrebbe perfino diventare uno slogan turistico – ha fatto notare Odetto – Significa che Borghetto è una città che tende alla mobilità sostenibile e che si pone l’obiettivo di abbassare le velocità a 30 chilometri orari per ridurre il rischio di impatti pericolosi e mortali, specie nell’ottica di tutelare gli utenti deboli della strada. In un’ottica di attrattività turistica è un dato interessante: per un turista è un valore aggiunto sapere di recarsi in una località dove si ha una particolare attenzione dal punto di vista della sicurezza stradale”.

Ma non solo: “Oltre alle zone 30 ci sono le ‘strade scolastiche‘, aree marcate con una specifica simbologia; incroci con rialzo di carreggiata e colorazione del fondo stradale per renderlo più visibile; rotatorie di piccolo diametro per risolvere alcuni particolari problemi della viabilità; iniziative per migliorare la svolta verso sinistra e ridurre il rischio di incidenti”. Ma un elemento particolare sono i restringimenti di carreggiate mediante “un restringimento complessivo o con la creazione di uno spartitraffico intermedio: grazie a questi strumenti le velocità tendono a ridursi per un effetto psicologico sugli utenti della strada. Ma non dimentichiamo le chicane, che creano un disturbo della traiettoria che fa sì che si vada più piano. Chicane e un aumento degli spazi laterali a favore della pedonalità, anche utilizzando un sistema di strettoia forzata che fa andare veicoli a turno in determinati punti, consente di ridurre le velocità e creare spazi per pedoni”.

Odetto ha sottolineato che “dal sondaggio emerge che Borghetto non ha grosse problematiche rispetto alla viabilità. Questo per vari motivi: è una località piccola, meno congestionata, con uno sfogo sulla piana retrostante, e corpo di edificato compatto tra viale Da Vinci e l’Aurelia. Perciò non vi sono gravi problemi dal punto di vista degli spazi pubblici. Certo, necessita di alcune migliorie ma ha un certo potenziale, è una località che parte col piede giusto. Specie (e questo è un dato importante, specie dal punto di vista turistico) è una località che dà la possibilità di muoversi rapidamente da un estremo all’altro”.

Studiando i flussi del traffico è emerso un dato eclatante: “Analizzando i flussi mattutini, è venuto fuori che la quantità di veicoli in arrivo da Toirano e che confluisce su piazza Indipendenza rappresenta la metà di quelli in transito alla stessa ora sulla via Aurelia, che pure è l’arteria con le maggiori punte di traffico. Se calcoliamo che piazza Indipendenza è a senso unico, è facile capire quanto sia gravoso questo carico di mezzi”.

Da ciò è facile capire come una delle questioni su cui sia più importante intervenire sia proprio quella parte di città. Le idee non mancano: “Lungo la provinciale si potrebbe valutare la creazione di corsie ciclabili, che a differenza delle piste ciclabili non sono a sé stanti, ma sono valicabili dalle macchine. Dunque, la presenza di un ciclista sulla corsia obbliga l’automobilista a rallentare (con ovvie ricadute generali sulla velocità media del traffico nel suo complesso) ma quando la corsia è sgombra, questa può essere tranquillamente valicata dall’automobile. La presenza delle corsie, tra l’altro, ha anch’essa una valenza turistica, in quanto porta i turisti a pensare che l’amministrazione presta particolare attenzione verso i ciclisti, fattore sempre apprezzato da chi sceglie questo tipo di mezzo di trasporto”.

Nella predisposizione del Piano, Odetto ha tenuto in particolare attenzione le criticità che lo stesso Canepa ha evidenziato in consiglio: “Tra via Parioli e via Pineland si potrebbe realizzare un incrocio rialzato demarcato con vernice: si tratta di uno strumento molto utile per evidenziare la presenza di un incrocio importante e quindi la presenza di una svolta. Via Ponti è una strada in cui, mediamente, si va piuttosto piano, perché sinuosa e inserita in un contesto residenziale: ma ovviamente non mancano i casi di veicoli che viaggiano a forte velocità. Il Piano la ripropone come una sorta di salotto urbano, mediante il recupero di spazi per la vivibilità urbana con la presenza di fioriere e grazie all’istituzione di un senso unico alternato. Questo sarebbe un bell’esempio di riqualificazione degli ambienti urbani in una località turistica come questa”.

E per via Giardini, da anni al centro delle polemiche per la presenza di una pista ciclabile “tronca”, Odetto ha pensato alla trasformazione proprio della pista in un percorso pedonale e alla realizzazione di una corsia ciclabile per la moderazione della velocità dei veicoli.

“La filosofia del progetto – ha poi sintetizzato – è cercare di individuare zone 30 nelle due porzioni di abitato, quella a ovest e quella a est. Da monte si entra in Borghetto mantenendo i 50 chilometri orari (e in corso Raffaello anche i 40 chilometri orari); stessa velocità anche per la via Aurelia; zone 30 con limite ai 30 chilometri orari sarebbero a ovest, a est e su via Ponti; nelle zone 30, potremmo valutare anche altri elementi di tutela come le ‘zone scolastiche’ e le Ztl. Poi c’è la possibilità di marcare gli itinerari ciclabili con corsie apposite e di realizzare incroci rialzati per individuare le zone di svolte particolarmente sensibili”.

C’è poi il “nodo complesso della rotonda di viale Da Vinci in innesto sul cavalcavia con via Trilussa e fino a via Tevere. Il Piano prevede una ciclabile su via Tevere fino al campo sportivo: verrebbe utilizzata l’attuale corsia che immette su via Tevere e il nodo sarebbe poi risolto con un doppio senso su via Della Chiesa, in modo da consentire la manovra dei mezzi pesanti sull’asta davanti ai carabinieri”.

Ma il “fiore all’occhiello, l’elemento più creativo del Piano è risoluzione a ‘zona scolastica’ di via Trilussa davanti alle scuole. Ora davanti all’istituto scorre un rettilineo: a parte all’ora di ingresso e di uscita dei bambini dalla scuola, non appena non c’è più questo vincolo il rischio che i veicoli viaggino a velocità elevata è molto alto. A monte e a valle della scuola potremmo realizzare incroci marcati con asfalto colorato e, di fronte, un marciapiede allargato molto esteso con effetto chicane più leggero oppure una curva più marcata e, davanti alla scuola, un marciapiede molto più largo. Il concetto base è rompere il rettilineo e arricchire di alberi il fronte scuola”.

Giorgia Rocco, del Gruppo Misto, ha sottolineato in chiusura come si trattai di “un Piano intelligente per far sì che i mezzi pesanti escano dal centro cittadino in favore di strade più importanti. Ma mi domando perché il Put non comprende tutto il territorio e lascia fuori via Case Sparse e via dei Peschi, che è stretta e non consente il transito nemmeno di un’ambulanza”.

Canepa, sottolineando come la predisposizione del Piano abbia avuto un costo di 15 mila euro, ha specificato che “Via Case Sparse e via dei Peschi sono discorsi da affrontare in seno al Puc, piuttosto che al Put. Andremo a rivotare il Put in futuro, alla luce delle osservazioni della Regione”.

E in risposta ad Alessio Reale, che chiedeva al sindaco di evidenziare le priorità del Piano, Canepa ha aggiunto: “Sicuramente si tratta di via Parioli, dove ci sono due residenze per anziani e a breve sarà realizzato il polo dell’infanzia”.