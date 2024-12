Varazze, il Comune pubblica bando per le locazioni per aiutare le famiglie in difficoltà: stanziati 108mila euro

Varazze. L’Amministrazione Comunale di Varazze è lieta di annunciare la pubblicazione di un nuovo bando per il sostegno al pagamento degli affitti, pensato per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Il bando, pubblicato il 2 dicembre 2024, si inserisce nell’ambito delle azioni di solidarietà e sostegno sociale messe in campo dall’Amministrazione.

“Quest’anno, a differenza degli anni passati, non abbiamo ricevuto trasferimenti statali per finanziare questa misura – interviene il Sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – nonostante ciò, l’Amministrazione comunale di Varazze, ha deciso di non lasciare sole le famiglie varazzine e ha messo a disposizione un contributo straordinario di 108.000 euro per garantire un aiuto concreto a chi ha bisogno di supporto nel pagamento delle locazioni. La cifra, totalmente finanziata dal bilancio comunale, testimonia l’impegno e la volontà dell’Amministrazione di rispondere alle esigenze di chi sta affrontando difficoltà economiche, in un periodo particolarmente complesso. Grazie alla unitarietà di intenti sulle scelte prioritarie per la nostra comunità, attuata dal solo gruppo di maggioranza EssereVarazze, che ringrazio, sono state stanziate le risorse nell’ultimo Consiglio comunale del 27 Novembre”.

Il periodo per la presentazione delle domande scadrà il giorno 23 dicembre 2024 e sarà possibile presentare istanza, con le modalità previste nel bando, sia al protocollo cartaceo che attraverso i canali digitali.

Oltra ai requisiti generali inseriti nel bando, sarà necessario presentare attestazione ISEE necessaria per verificare la soglia di accesso al contributo, contratto d’affitto regolarmente registrato e dimostrazione dei pagamenti effettivamente sostenuti per le spese di locazione.

“Un sentito ringraziamento va agli uffici comunali, in particolare a quelli sociali e finanziari, per l’impegno e la professionalità con cui hanno garantito le risorse necessarie per l’attuazione di questa misura e per la gestione del bando. Grazie al loro lavoro, è stato possibile rendere operativa questa misura di sostegno, che si inserisce in un ampio quadro di interventi sociali volti a supportare le persone e le famiglie in difficoltà – prosegue il Sindaco.

L’Amministrazione comunale di Varazze ha messo in atto diverse misure di sostegno sociale, affrontando con grande sforzo le sfide che questo comporta, ma garantendo le risorse grazie a scelte politiche oculate in ambito finanziario. L’attenzione alle persone in difficoltà resta una priorità assoluta per questa Amministrazione, che continua a investire per sostenere le famiglie e i cittadini che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà.

L’Amministrazione Comunale è orgogliosa di poter continuare a supportare i propri cittadini con interventi concreti che mettono al centro la solidarietà e l’attenzione alle famiglie in difficoltà.” termina il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici.

Per tutte le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione al bando, i requisiti di accesso e le scadenze, i cittadini potranno consultare il sito web del Comune di Varazze o rivolgersi agli uffici competenti.