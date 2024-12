Varazze, Gianantonio Cerruti: “Continuo a ricevere lamentele riguardo il ‘regalo di Natale’ dell’aumento dell’IMU”

Varazze. “Continuo a ricevere lamentele riguardo il ‘regalo di Natale’ dell’ aumento IMU per gran parte dei varazzini che hanno in proprietà un immobile commerciale, un ufficio o una casa a disposizione”.

Così Gianantonio Cerruti, consigliere di opposizione di Varazze Domani, che firma questa nota come ex assessore alle Finanze e Tributi. Tempo di Imposta Municipale.

“Rendo noto a tutti che tale aumento deriva da un documento di programmazione della maggioranza consiliare di Essere Varazze che si sono approvati in consiglio lo scorso 28 febbraio, nel quale si chiedeva alla gestione di ‘ridefinire la politica tributaria vigente’ e di valutare un ‘aumento della percentuale della copertura dei costi dei servizi a domanda individuale’”.

“L’’intelligente’ proposta del ‘più tasse per tutti’, colta appieno dagli uffici, si è tramutata in ciò che stiamo vedendo in questi giorni, ovvero – prosegue Cerruti – l’IMU è ‘schizzata’ dall’’ aliquota storica dello 0,76 all’ 1,03 % per quasi tutti gli immobili, salvo rare eccezioni, quali alcuni fabbricati in categoria catastale D come gli alberghi. E ora attendiamo ‘ansiosamente’ le manovre nel prossimo bilancio di previsione 2025-2027, con chissà quali ulteriori prelievi nelle nostre tasche”. Il consigliere di minoranza poi si rivolge al sindaco Pierfederici.

“Ricordo al sindaco e alla sua ‘lungimirante’ maggioranza, che l’aumento indiscriminato delle tasse e delle imposte, senza prima verificare le spese eccessive e le poste di mancata entrata, è da irresponsabili oltreché incapaci ad amministrare”.

“Rendo noto che ad oggi vi sono centinaia di migliaia di euro annui di mancate entrate nelle casse comunali, che avrebbero impedito lo scellerato ed inutile aumento dei tributi che stiamo vivendo attualmente. Infatti una buona Amministrazione sarebbe intervenuta, in primis, sulla mancata assegnazione di numerosi posti barca comunali da anni vuoti, sulla mancata assegnazione di beni demaniali molto remunerativi quali ad esempio la struttura a servizi ex ‘Volo dei Gabbiani’ dei Piani di San Giacomo abbandonata da tempo, sulla mancata assegnazione dell’appalto dei parcheggi a pagamento con relative mancate sanzioni , ecc, ecc”.

“Ma è decisamente più ‘facile e meno faticoso’ intervenire sulle poste di entrata mettendo le ‘mani nelle tasche dei cittadini’ con una delibera anziché predisporre bandi e gare ad evidenza pubblica, lo sappiamo benissimo. E per quanto riguarda l’eccesso di tributi richiesti ai varazzini sottoforma di tasse inutili – conclude – ne è dimostrazione l’ attuale immenso avanzo di amministrazione che negli ultimi tempi ha sforato i 10 milioni di euro, quasi tutti soldi non spesi e che mai si spenderanno”.