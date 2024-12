Varazze dice addio alla pediatra Caterina Vitetta

Varazze. Mercoledì 4 dicembre si sono svolti a Varazze i funerali della dottoressa Caterina Vitetta, stimata pediatra di Varazze, scomparsa all’età di 94 anni.

Giunta con la famiglia a Varazze, dove il papà Vincenzo aveva assunto il ruolo di direttore delle Poste, Caterina si era laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova nel 1955 e aveva conseguito subito dopo la specializzazione in pediatria. Per tutta la sua carriera ha lavorato a Varazze, offrendo assistenza e cure a generazioni di bambini che oggi adulti la ricordano con affetto.

La dottoressa Vitetta ha collaborato con il marito, il dottor Paolo Ercoli, anche lui medico, formando una coppia di professionisti molto apprezzati nella comunità.

Caterina Vitetta sarà ricordata “non solo per la sua competenza e professionalità, ma anche per la sua umanità e gentilezza. Una persona amata e rispettata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Lascia un segno indelebile nei cuori dei suoi pazienti, dei colleghi e di tutti coloro che l’hanno frequentata”.

Lascia anche le sue amate figlie Annamaria e Marcella, e i nipoti.