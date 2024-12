Valbormida, ladri in azione falliscono tre colpi. “Predilette” le ore di buio della prima serata

Valbormida. Sono numerosi in questi giorni i tentativi di furto avvenuti in Valbormida, specie nelle prime ore della sera, quando è già buio ma le persone non sono ancora rientrate a casa, oppure sono indaffarate in commissioni e preparativi per le feste. E’ accaduto, ad esempio, nella periferia di Carcare poco prima di Natale, dove tre malintenzionati (non identificati perchè incappucciati ma ripresi dalle telecamere di un privato) hanno cercato di entrare in una abitazione approfittando del fatto che i proprietari erano usciti per fare la spesa. A disturbarli e ad indurli alla fuga è stato l’arrivo di un vicino.

Ma non solo. In una frazione di Cairo a stravolgere il piano dei ladri ci ha pensato un cane di grossa taglia, che dopo aver atteso in silenzio l’apertura del cancello è corso verso di loro (una coppia, in questo caso) e li ha messi in fuga mostrando il suo disappunto a fauci aperte, eseguendo così il suo compito di guardiano nel migliore dei modi. Ancora un colpo andato a vuoto a provocare solo lo spavento dell’inquilina che, intenta a cucinare e richiamata dall’abbaio forte dell’animale, si è accorta di cosa sarebbe potuto accadere.

Anche a Cosseria, in località Lidora alta, i soliti ignoti hanno cercato di forzare l’ingresso di un’abitazione rompendo un vetro ma, forse i rumori del vicinato, li hanno fatti desistere e si sono dati alla macchia.

Un fenomeno che, specie in questo periodo dell’anno, quando molte persone sono fuori “porta” per cenoni e festeggiamenti, fa aguzzare l’ingegno dei ladri. Le raccomandazioni delle forze dell’ordine sono sempre valide, ovvero segnalare la presenza di auto e persone sospette, chiudere bene tutti i serramenti, anche quando si è in casa ma magari in un piano o una parte più isolati dalla quotidianità domestica, e non scrivere sui social se si parte per le vacanze.