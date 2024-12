Vado Ligure, proseguono gli interventi di ripristino dopo i danni dell’allerta meteo di ottobre

Vado Ligure. Proseguono, sul territorio di Vado Ligure, gli interventi di ripristino in somma urgenza dopo i danni causati dall’allerta meteo di fine ottobre.

Alcuni interventi, come quello in via Rossini, sono già realizzati. Per altri sono in via di definizione i calcoli strutturali e tecnici, necessari all’avvio vero e proprio dei lavori.

L’intervento più importante riguarda via dei Tedeschi a Segno, interessata da una frana. Dopo la fase di pulizia della vegetazione e la conclusione dell’intervento di disgaggio del ciglio instabile, alcuni punti sono stati totalmente ripristinati mentre in altri i lavori sono ancora in corso.

Questa mattina è stato impiegato anche un elicottero per trasportare materiale e reti di contenimento dei tratti franosi.

“l lavoro prosegue senza sosta – fa sapere il sindaco Fabio Gilardi – La prossima settimana ci sarà un nuovo aggiornamento con gli uffici ed i tecnici, per definire le tempistiche di riapertura.