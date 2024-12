Vado Ligure dice addio alla storica edicola della famiglia Scrivanti

Vado Ligure. La fine dell’anno segna la chiusura di un’altra attività storica nel savonese, questa volta a Vado Ligure. L’edicola di Claudia e Luca Scrivanti, un punto di riferimento per tanti cittadini da oltre 27 anni, chiude definitivamente i battenti. La storica attività, che aveva preso vita nel 1946, ha attraversato decenni di cambiamenti e innovazioni, mantenendo sempre viva la sua tradizione di punto di vendita di giornali, riviste, e articoli di cartoleria.

La famiglia Scrivanti ha preso in gestione l’edicola più di 27 anni fa, con grande passione e dedizione, continuando l’eredità di un’attività che, sin dal dopoguerra, ha accompagnato la vita quotidiana di intere generazioni di vadesi. L’edicola non è stata solo un luogo dove acquistare giornali, ma anche uno spazio di incontro per gli abitanti del quartiere, un angolo di socialità in cui fermarsi per una chiacchierata, scambiare opinioni e tenersi aggiornati sugli eventi locali e internazionali.

Negli anni, Claudia e Luca hanno sempre saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato, introducendo nuovi servizi e mantenendo la qualità dell’offerta, riuscendo a soddisfare le necessità di un pubblico che, nel tempo, è diventato sempre più variegato. La passione e la professionalità con cui hanno gestito l’attività sono state apprezzate da tutti, tanto da far diventare l’edicola di Vado Ligure una vera e propria istituzione.

Con la chiusura dell’edicola, se ne va un pezzo di storia della città, che segna la fine di un’era per il commercio di prossimità e il contatto diretto con i cittadini. Nonostante il cambiamento dei tempi e le difficoltà economiche che hanno segnato la fine di molte attività storiche, l’impegno dei Scrivanti è sempre stato un simbolo di passione per il proprio lavoro e per la comunità.

Il 31 dicembre non sarà solo l’ultimo giorno di attività, ma anche l’occasione per molti di salutare con affetto e riconoscenza Claudia e Luca, che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito a rendere Vado Ligure un luogo più vivo e più vicino alla gente. Il loro servizio, che ha superato le sfide di un mercato in continua evoluzione, rimarrà impresso nei cuori di chi ha avuto il privilegio di incrociare il loro cammino.