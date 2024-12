Vado Ligure, chiusura via Aurelia per lavori: nuove modifiche al servizio bus di TPL Linea

Vado Ligure. TPL Linea comunica che, per agevolare la mobilità alla clientela in relazione all’interruzione al transito veicolare della S.S. 1 Aurelia nel comune di Vado Ligure, a decorrere da lunedì 16 dicembre verranno apportate modifiche e miglioramenti al servizio di trasporto pubblico locale.

Ecco le variazioni previste:

1. Linea 6 SAVONA – VADO LIGURE

– introduzione delle seguenti corse aggiuntive – attive dal lunedì al venerdì – in partenza dal capolinea di Porto Vado per Vado Ligure (via Ferraris): 9:10 – 9:55 – 11:00 – 12:05;

– introduzione delle seguenti corse aggiuntive – attive dal lunedì al venerdì – in partenza da Vado Ligure (via Ferraris) per il capolinea di Porto Vado: 9:25 – 10:35 – 11:25 – 12:25;

2. Linea 40/ FINALE LIGURE – SAVONA

– introduzione di una corsa aggiuntiva scolastica attiva dal lunedì al venerdì in partenza dal capolinea di Finalborgo Banca per la Stazione FF.SS. di FINALE LIGURE alle ore 13:50. Viene mantenuta la partenza dal capolinea di Finalborgo per Savona delle ore 14:00.

“TPL Linea, assieme agli enti e organi preposti, proseguirà nel monitoraggio del servizio per la clientela in relazione allo stop alla circolazione sulla via Aurelia” afferma l’avviso all’utenza dell’azienda di trasporto savonese.