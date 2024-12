Vado Ligure. Attimi di paura questa sera intorno alle ore 23 a Vado Ligure all’interno dell’area occupata dalla Tirreno Power quando è scattato l’allarme per una presunta fuga di gas.

A causare la perdita una valvola che, stando alle prime informazioni, non si sarebbe richiusa automaticamente quando avrebbe dovuto farlo, obbligando i tecnici della centrale a un intervento manuale.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco allertati dal personale. Sul posto si è recata anche un’ambulanza del 118, allertata per precauzione ma, fortunatamente, non si è reso necessario il suo intervento in quanto non si sono registrati feriti o intossicati.

Una quarantina di minuti dopo l’allarme è rientrato e la perdita è stata gestita dal personale interno alla struttura.

La squadra dei vigili del fuoco è ancora sul posto per alcuni accertamenti ma la situazione è in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri, che si sono occupati di deviare il traffico; la strada di scorrimento veloce infatti è stata temporaneamente chiusa per precauzione.